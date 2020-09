Ce beneficii secrete are pâinea, de fapt. Toți românii trebuie să știe când să o consume

În ultimii ani au apărut tot mai multe voci care ne avertiează să stăm de parte de pâine. Studii recente dau peste cap toate teoriile nutriționiștilor! Ce beneficii secrete are, de fapt pâinea?

Beneficiile secrete ale pâinii. Detaliile pe care trebuie să le știe toți români care o consumă

În cida faptului că este inclusă la baza piramidei alimenatare, printre produsele de care organismul are cea mai mare nevoie, pâinea a fost transformată într-un „aliment interzis”, în special pentru cei care vor să slăbească. Cu toate astea, pâinea are numeroase beneficii pentru sănătate despre care prea puțini oameni țin cont. Ea ajută la transformarea alimentelor în energie și contribuie la reglarea funcțiilor interstinale. Mai mult, pâinea ar avea și un rol important în furnizarea energiei de care creierul are nevoie pentru a funcționa. Acestea sunt doar câteva motive pentru care pâinea ar trebui inclusă zilnic în dietă, în cantități moderate, pentru a menține sănătatea organismului.

Un studiu realizat de o echipă de cercetători spanioli a subliniat cele cinci mari beneficii ale pâinii pentru corp:

Prin conținutul de vitamine hidrosolubile din grupa B, paâinea ajută la transformarea alimentelor în energie, la menținerea sănătății părului, pielii și unghiilor,la formarea globulelor roșii și anticorpilor și la menținerea în stare bună a sistemului circulator.

Oferă energia de care creierul sistemul nervos au nevoie pentru a funcționa.

Este bogată în minerale precum calciu, magneziu și potasiu.

Consumată la fiecare masă, asigură doza zilnică recomandată de carbohidrați.

Contribuie la reglarea tranzitului intestinal.

Care sunt cele mai sănătoase tipuri de pâine?

Cei care vor săse bucure de toate beneficiile oferite de consumul regulat de pâine, fără să plângă când se urcă pe cântar, nu trebuie decât să urmeze câteva trucuri. Pentru ei, alegerea corectă a tipului de pâine pe care o mănânce este esențială.

În topul recomandărilor specialiștilor se află pâinea integrală ecologică. Este preparată folosind făină obțintă prin măcinarea întregului bob de grâu. Este cea mai bogat în fibre, aminoacizi și minerale. Ca să primească și statutul de „ecologică”, este necesar ca grâul din care este făcută să fie cultivat fără îngrășăminte chimice și fără insecticide, iar pâinea să nu aibă aditivi.

Pâinea cu tărâțe este o sursă importantă de vitamina B și fibre. În cazul copiilor, este bine să fie alternată cu alte tipuri de pâine, deoarece asimilarea unor elemente importante (fier, magneziu, calciu) este îngreunată în cursul digestiei. Persoanele care își doresc să își ajute tranzitul intestinal ar trebui să aleagă pâinea cu secară. Este bogată în fibre, fiind considerată un remediu natural pentru combaterea constipației.