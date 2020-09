Ce se întâmplă în organism dacă mănânci mămăligă. Beneficiile pentru corpul tău sunt nenumărate!

Mămăliga este unul dintre cele mai populare preparate în rândul românilor. Este nelipsită de pe mesele de sărbători, fie că însoțește o porție de sarmale sau este mâncată singură, cu brânză și smântână. Ceea ce puțini știu este că mămăliga are beneficii nenumărate pentru sănătate, dacă este consumată în mod regulat. Iată tot ce trebuie să știi.

Mămăliga are beneficii nenumărate! Ce se întâmplă în organism dacă este consumată în mod regulat?

Mămăliga este un preparat cu rădăcini adânci în istoria românilor, însă are și beneficii nebănuite pentru sănătate. Cei care o mănâncă în mod regulat vor vedea schimbările după doar câteva zile!

Ce se întâmplă în organism dacă mănânci mămăligă

Porumbul din care se obține mălaiul are în compoziție, în proporție de 85-90%, acizi grași nesaturați. De asemenea, este bogat în amidon, albumine, vitamine din grupa B, vitamina E, vitamina K, fier, fosfor, magneziu, zinc, potasiu și fibre. Datorită substanțelor nutritive din compoziție, are proprietăți astringente, diretice, antiinflamatoare și tonice. Dacă este fiert, porumbul devine și o sursă importantă de potasiu, care are efecte benefice asupra sănătății mușchilor și inimii.

În mod evident, mămăliga va prelua din beneficiile pe care le porumbul asupra organismului. Consumul regulat de mămăligă caldă, ca înlocuitor al pâinii, poate ameliora gastrita hiperacidă și ulcerul, având o acțiune calmantă. Datorită faptului că este bogat în fibre, porumbul reglează tranzitul intestinal. Cei care mănâncă mămăligă des vor observa că aceasta are efecte neașteptate împotriva retenției de apă.

Mămăliga, aliment recomandat celor care urmează diete. Cum te ajută săslăbești?

Mămăliga este mai săracă în calorii decât pâinea și favorizează tranzitul intestinal. Aceste doouă proprietăți o fac unul dintre alimentele recomandate în timpul dietelor. Cei care vor să slăbească o pot consuma în loc de pâine. Vitaminele A, B și E din compoziția mămăligii au efecte benefice asupra sănătății și funcționării sistemului nervos, mușchilor, inimii, oaselor și joacă un rol important în procesul de regenerare a celulelor din organism.

Porumbul poate înlocui orezul, grău sau alte cereale ce au în compoziție gluten. Mai mult, pentru că nu conține nicio urmă de gluten, mămăliga poate fi consumată cu succes și de persoanele care au intoleranță la acest compus sau boala celiacă, așa cum mai este numită. Considerată o mâncare a țăranilor, mămăliga era folosită pe post de înlocuitor al pâinii sau ca aliment de bază în perioadele de vară, atunci când muncile grele de la câmp nu mai permiteau prepararea pâinii de casă în zonele rurale.