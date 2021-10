Ce băutura românească i-a cucerit pe străini. Toate sticlele sunt exportate

O băutură din România a devenit foarte populară în strănătate. De altfel, aproape toată producția merge către export.

Străinii s-au îndrăgostit de o băutură făcută în România și acum aproape tot ce se produce în acest loc se exportă.

Este vorba despre un vin spumant, iar crama s-a remarcat la un concurs internațional organizat în 2018 la Londra. Acest vin spumant se produce după metoda tradițională din Franța.

Băutura se face în dealul din Șimleul Silvaniei, într-o cramă care a fost săpată în rocă vulcanică, acum 200 de ani, așezată în mijlocul unui amfiteatru de viță de vie.

Locul este cu siguranță unul foarte special. Lucrările din dealul din Șimleul Silvaniei au început în secolul XVIII-lea și s-au extins până în anii ’70.

Este un mediu umed și temperatura este constantă de 12 grade, astfel încât vinul spumant poate fermenta în cele mai bune condiții.

Băutura produsă în România a devenit celebră în străinătate. Acționarii cramei trimit aproape toată producția în afară, după ce au impresionat la concursul din Londra.

Un restaurant cu două stele Michelin din Budapesta le-a introdus vinul în meniul lor. Patronii spun că acel concurs a fost o mare lovitură.

”Concursul a fost unul dintre loviturile mari date de noi. Ne știu de acolo, au încredere în acea listă și se uită din an în an. După prima medalie de aur pe care am câștigat-o în primele două săptămâni am primit 50 de e-mail-uri pentru noi colaborari din Spania, din Italia, din Norvegia, de peste tot de pe unde vă puteți imagina”, a spus Balazs Ilonczai.