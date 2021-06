Ce avere are presupusa amantă a afaceristului din Arad. S-a aflat cât de mulți bani are

În urma investigațiilor în cazul atentatului de la Arad, a reieșit că Ioan Crișan ar fi avut o amantă. S-a mai constat că femeia de 53 de ani era și directorul executiv al firmelor lui Ioan Crișan. Conform surselor judiciare femeia ar fi recunoscut în fața procurorilor idila cu fostul om de afaceri arădean. Aurora Ardelean, mai spun aceleași surse, ar avea o avere condiserabilă, ocupând și fucția de consilier local.

Un posibil atentator la fața locului

Procurorii nu exclud varianta unui suspect care s-ar fi aflat la locul dezastrului. Acesta ar fi putut declanșa bomba aflată sub scaunul șoferului. Această teorie a fost susținută și de un fost expert criminalist, Niculae Mitrea, fost ofițer la Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei.

”Trebuie să ne gândim și cum anume a explodat mașina. Mașina, practic, a fost distrusă complet . Am înțeles că dispotivul a fost plasat sub scaunul șoferului, ca să producă efecte maxime. Explozibilul montat nu a fost de o putere foarte mare, pentru a produce doar distrugerile în interiorul mașinii. Victima a plecat din locul parcării, a dat înapoi ca să întoarcă. Când autorul a sesizat că este o zonă cu mai puțină lumne, abia atunci a declanșat. Asta înseamnă că autorul a fost în zonă, în opinia mea. La o distanță încât să poată observa și mașina, și locul unde se află.”, a explicat expertul criminolog Niculae Mitrea celor de la Gândul.ro.

Conform unor investigații Ion Crișan și-ar fi petrecut seara de dinaintea tragediei în apartamentul deținut de Aurora Ardelean. Locuința acesteia se afla într-un bloc din cartierul Micălaca. De aici acesta ar fi plecat în aceeași mașină până în zona unde avea să-și găseasc sfârșitul.

Conform acelorași surse, se presupune că bomba ar fi fost plasată sub scaunul șoferului undeva pe timpul nopții. Cu alte cuvinte ipoteza enunțată de Niculae Mitrea ar putea să stea în picioare. Cu alte cuvinte atentatorul îi știa clar rutina afaceristului, iar deflagrația a fost cu adevărat planificată să aibă loc exact unde s-a și întâmplat.

Aurora Ardelean, suspect sau martor în atentatul de la Arad

Considerat încă de la început un atentat, cazul exploziei mașinii în care se afla Ioan Crișan, a mai scos la iveală și alte lucruri. Printre informațiile care au circulat în spațiul public s-a aflat și despre idila afaceristului cu Aurora Ardelean.

În vârstă de 53 de ani Aurora Ardelean ocupa funcția de director executiv în cadrul firmei Crimatex. În afară de asta s-a mai aflat că ar fi și consilier local într-o comună din județ.

Dacă până acum datele nu scoteau în evidență calitatea acesteia în anchetă, surse spun că Aurora Ardelean ar putea deveni suspect pe o listă, și-așa restrânsă de suspecți. Trecerea acesteia pe lista suspecților vine ca urmare a faptului că mașina care a explodat s-ar fi aflat pe numele surorii Aurorei Ardelean.

Ancheta derulată în paralel a scos la iveală că directorul executiv Aura Ardelean ar avea o avere considerabilă. În declarația sa de avere pentru anul 2020 se arată că Aurora Ardelean ar deține un număr de trei apartamente cumpărate.

Aceasta ar mai avea și un alt imobil primit sub forma de donație în anul 2013. Femaia mai are un depozit bancar în valaore de 12.000 de euro. În același timp are de recuperat o sumă de 30.000 de euro, dată sub formă de împrumut unei terțe persoane.