Ce avere are, de fapt, Vladimir Putin. Salariul lunar al președintelui Rusiei

Vladimir Putin este președintele Federației Ruse. Acesta a fost președinte interimar al Rusiei în decembrie 1999 președinte interimar al Rusiei la data de 31 decembrie 1999. Putin a câștigat alegerile prezidențiale din anul 2000. De asemenea, Vladimir Putin a fost reales în anul 2004 pentru un al doilea mandate, care a durat până în 2008. În prezent, el ocupă pentru a patra oară funcția de președinte. Puțini sunt însă, cei care știu ce salariu lunar are acesta și ce avere are Putin.

Vladimir Putin este unul dintre cei mai puternici oameni din lume

Liderul de la Kremlin a condus până acum Rusia cu o mână de fier și nu pare că ar vrea să renunțe la funcția de președinte prea cuând. Deși s-a spus că a scăpat rapid de rivalii săi, prin propriile metode, nu se știe cât este adevăr sau cât este mit. Astfel de lucruri, probabil că nu vor ieși la suprafață niciodată. Recent, s-a tot vorbit despre salariul lui Vladimir Putin și averea pe care acesta o deține.

De altfel, Kremlinul a facut public salariul lui Putin, lăsând fără cuvinte populația, având în vedere că el deține o așa putere colosală în lume. Se pare ca presedintele rus a castigat peste 18,7 milioane de ruble în anul 2017, potrivit declarațiilor oficiale. Vorbim aici de suma de 250.000 de euro, în cazul în care suma este convertită la cursul valutar prezent.

Averea pe care o deține Vladimir Putin

Potrivit știrileprotv.ro, Vladimir Putin câștigă pe lună în jur de 20.883 de euro, în timp ce președintele nostrum, Klaus Iohannis castiga aproximativ 4.800 de euro lunar. Vladimit Putin a vorbit și despre averea sa.

El a dezvăluit că deține un apartament de 77 metri pătrați, cu garaj. El mai folosește și si o locuinta de serviciu de 153 metri patrati. Putin deține doua masini, un GAZ M21 si o Lada Niva, plus o rulota, tot conform declaratiei de avere.

În urma declarațiilor oficiale făcute de Putin, cu privire la averea sa, un om de afaceri din Rusia a declarat că averea președintelui Rusiei se ridică la sute de miliarde de euro. Acest lucru probabil că nu se va afla niciodată, mai ales că vorbim de o sumă fabuloasă.

„Dupa 14 ani la putere in Rusia si cu banii castigati de tara si cei care nu au fost cheltuiti pentru scoli, drumuri si spitale si altele, toti banii se afla in proprietati, conturi bancare in Elvetia, actiuni si fonduri de hedging, administrati de Putin si apropiatii sai”, declara un fost manager de fonduri din Rusia, Bill Browder, in 2017, potrivit haihuin2.com.