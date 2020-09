Ce avere are Clotilde Armand, candidata USR-PLUS şi PNL la alegerile locale 2020: 12 terenuri și mii de euro în conturi

Clotilde Armand, candidata USR-PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 1, are ceva avere. Aspiranta la fotoliul de primar deţine nu mai puţin de 12 terenuri, iar în Bucureşti deţine împreună cu soţul două case şi două apartamente. De asemenea, conturile sunt pline cu sute de mii de euro.

Clotilde Armand se poate numi latifundiară. Candida susţinută de USR-PLUS şi PNL la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, are una din cele mai ample declaraţii de avere. Clotilde Armand şi soţul acesteia Sergiu Moroianu, au împreună 12 terenuri în România, două case de locuit (242 de metri pătraţi şi 300 de metri pătraţi) şi două apartamente în Bucureşti, precum şi două mașini.

De asemenea, în conturi curente Clotilde Armand are 140.000 de lei şi aproape 250.000 de euro. În plus, depozitele bancare ale acesteia sunt în valoare de peste 180.000 de euro şi are aproape 100.000 de euro în fonduri de pensii private. Nu în ultimul rând, Clotilde Armand deţine titluri de stat în custodia BCR de nu mai puțin de 75.000 de euro.

Cât câștigă Clotilde Armand ca europarlamentar

În ceea ce priveşte indemnziaţia de europarlamentar, candidata USR-PLUS şi PNL la Sectorul 1 a primit 68.000 de euro anul trecut, însă a încasat ca PFA şi peste aproximativ 430.000 de lei, adică aproximativ 90.000 de euro.

Pe de altă parte, candidatul PSD la Sectorul 1 şi primar în funcţie al acestei unităţi administrative, Dan Tudorache, nu are nicio proprietate, potrivit declaraţiei de avere depusă odată cu dosarul de candidatură. Dan Tudorache a menţionat la venituri 131.000 de lei obţinuţi ca salariu în 2019.

Ce studii are Clotilde Armand

“Am un CV bogat, pentru că am făcut niște studii bune și am 20 și ceva de ani de experiență în management. Am gestionat echipe mari pentru proiecte mari, ambițioase în România și în SUA, Germania, Franța.

Am fost primii 20 de ani din viața mea o franțuzoaică. Familia mea, de sute de ani, este din Franța, dintr-o familie cu o reputație foarte bună. M-am dus să studiez în Franța și apoi în SUA. Sunt inginer, de la probabil cea mai prestigioasă universitate din lume, în Massachusetts, și acolo l-am cunoscut pe soțul meu.

Românii au o reputație bună în SUA

În America, românii au o reputație foarte bună, mai ales pe partea de matematică sunt cei mai buni. El mi-a spus de la început că vrea să vină înapoi în România și am acceptat. Înainte să mă căsătoresc cu el, m-a adus în România.

Cum am făcut acum 2 zile, m-am urcat pe vârful Moldoveanu, era prima dată când eram în munții din România, Carpații, și mi-a plăcut foarte foarte mult. M-am căsătorit cu el, am venit în România. Asta era acum 24 de ani când m-am urcat pe vârful muntelui, în ’96. Mi-a luat un pic de timp”, declara Clotilde Armand.