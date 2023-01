Afacerea de milioane de euro care l-a îmbogăţit pe un braşovean. A plecat de jos, iar acum conduce maşini de lux şi are o casă unică în România

Afacerea de milioane de euro care l-a îmbogăţit pe un braşovean! Orice afacere ai face, sau ai vrea să o dezvolți, implică multe ore demuncă, sacrificii, dar cel mai important determinarea și vizualizarea destinației. Dacă vrei afaceri de milioane de euro trebuie să muncești, să știi să-ți gestionezi investițiile și să fi dispus la sacrificii. Un astfel de exemplu este și un brașovean, care astăzi deține afacerea de milioane care l-a îmbogățit, fiind deja în Top Forbes 500. Românul a plecat de jos, iar acum conduce maşini de lux şi are o casă unică în România.

Oamenii de afaceri sunt o specie ciudată. Ei sunt inovatorii și cei care acționează în societate. Ei posedă obiceiuri pe care noi ceilalți nu le avem. Nimeni nu se naște cu dorința de a reuși.

Aceste obiceiuri și mentalități trebuie uneori antrenate. Am ajuns la concluzia că sunt cel puțin patru mentalități principale pe care trebuie să le adopți pentru a avea succes.

Optimismul de neoprit este ceea ce îi separă pe cei de succes de toți ceilalți. De câte ori am văzut pe cineva venind cu o idee grozavă doar pentru a nu o pune niciodată în practică?

Am pierdut numărătoarea. Dacă crezi cu adevărat într-o idee, este de datoria și responsabilitatea ta să o duci mai departe. Nu vei înscrie niciodată un eseu dacă nu ai intrat niciodată pe teren.

Antreprenorii se gândesc mereu la idei grozave. Ai putea spune că încep sute de afaceri în fiecare zi. Important este să rămâi creativ și să rămâi inovator.

Ei pot lansa idei noi sau pot extrage bucăți din diverse concepte pe care le au. Aș spune că cel mai mare avantaj al acestui lucru este că îți menții facultățile creative ascuțite.

O altă trăsătură a oamenilor de succes este că investesc în viitor. Gândește-te la acei antreprenori care cumpără un bloc, un teren, un start-up, domenii aparent la întâmplare, fără niciun motiv aparent.

Aceștia investesc în viitor pentru că au o idee care s-ar putea să se materializeze sau nu în viitor. Investiția în viitor poate fi orice. Ar putea fi cumpărarea unei acțiuni sau a drepturilor de autor pentru o idee care nu este încă pregătită să se maturizeze. Desigur, nu orice investiție în viitor va fi câștigătoare, dar ceea ce am învățat în afaceri este că nu ai nevoie decât de o singură descoperire și vei fi pregătit pe viață.

Ai observat vreodată că este obișnuit ca oamenilor de afaceri de succes să le placă să înceapă ziua devreme și să muncească până în toiul nopții? Toți fac același lucru.

Nu pentru că le-ar place să se trezească devreme, ci pentru că sunt atât de entuziasmați să înceapă ziua încât nu ar putea să-și petreacă tot timpul dormind. Acești oameni iubesc ceea ce fac și vor să înceapă ziua.

Înseamnă asta că a te trezi devreme este răspunsul? Nu, dar relevă un alt lucru pe care toți oamenii de afaceri îl au, și anume sunt pasionați. Ei iubesc foarte mult ceea ce fac. Uneori, asta este tot ceea ce te face să mergi mai departe în momentele dificile.

Ce face ca o persoană să aibă succes? Există o mulțime de lucruri care pot face ca cineva să aibă succes. Aceste patru trăsături considerăm că sunt cele mai importante, deoarece sunt trăsături de nivel înalt care oferă bazele succesului. Marii oameni de afaceri apar în toate industriile, dar au aceste trăsături în comun.

Toate cele patru caracteristici enunțate anterior au stat la baza a ceea ce a construit brașoveanul Călin Donca, odată cu afacerea de milioane de euro care l-a îmbogăţit. La nici 40 de ani, a ajuns să controleze afacerea de milioane de euro, să aibă o familie frumoasă cu cinci copii și să conducă maşini de lux şi să locuiască într-o casă unică în România.

Compania dezvoltată de acesta, „Arovi Romania”, al cărei CEO este Călin Donca, se ocupă cu furnizarea de energie și gaz în România, ceea ce nu este un lucru ușor într-o piață cu atâția concurenți, mai mari.

Dar, cu toate astea, spune Călin Donca, „Suntem o companie mică printre mai marii coloși ai energiei, motiv pentru care dorim să creștem într-un mod deloc obișnuit.”. În interviul acordat publicației Forbes România, tânărul CEO vorbește de afacerea de milioane de euro care l-a îmbogăţit:

„Am început încet, am învățat că nu este loc pentru cei care vor să joace după regulile normale și am decis să deviem de la tot ce s-a făcut deja în România către un drum neumblat și neîncercat de către nimeni din Europa. Toată activitatea noastră este deja într-un proces de rebranding și rebuilding duplicând un model de succes din SUA, unde, în același domeniu ca și noi, au depășit orice record existent.

(…) Nu dezvoltam talente, noi cautam oameni deja talentați, fără experiență, dar cu o anumita pricepere necesară activității noastre. A dezvolta și a motiva un om netalentat este mult mai costisitor decât a-i cauta mereu pe cei care deja sunt.

Întotdeauna am implicat familia cât s-a putut de mult în afacere, iar cu cine nu am fost familie în timp am ajuns sa fim printr-un mod sau altul. Pentru mine businessul nu este un domeniu rece îi fară prietenii ci chiar opusul. Dacă pot sa fac business din plăcere, o fac, daca nu, mă retrag și mă bucur de ceea ce avem deja.”, declară Călin Donca pentru Forbes.