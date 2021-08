Ce au scris americanii despre Florin Cîțu, după episodul ‘băut la volan’. Jurnaliștii au spus tot

Premierul României, Florin Cîțu, are de înfruntat un nou scandal care îl vizează. S-a aflat că politicianul a fost arestat în urmă cu 21 de ani, în Statele Unite ale Americii, pentru că ar fi fost prins băut la volan. Aceasta a trebuit să plătească atunci o amendă de 1000 de dolari, la care s-au adăugat alte costuri de 45 de dolari alte costuri și suprataxe de 305 dolari.

Vestea că Florin Cîțu a stat două zile după gratii a pus pe jar scena politică și presa din România. Pe fondul acestor dezvăluiri, realizatorul Antena 3, Mircea Badea, a aruncat o bombă despre premierul României. Acesta a lansat ipoteza că prim-ministrul român ar fi putut consuma și droguri, nu doar alcool.

Cîțu a avut o reacție la știrea conform căreia a fost prins băut la volan și amendat în SUA. Premierul României a declarat că a fost sancționat pentru conducere sub influența alcoolului. Pentru fapta făcută, Cîțu a plătit o amendă foarte mare. Ceea ce i se pare interesant este faptul că această informație nu a apărut în patru tururi de scrutin cu PSD, ci acum,” în competiţia internă din PNL”.

”Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mărturisit premierul Florin Cîțu.