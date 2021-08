Denise Rifai îi ia apărarea lui Florin Cîțu: ‘Câți nu v-ați urcat băuți la volan?’

Lupta din interiorul partidului de guvernământ este acerbă. Cei doi pretendenți la șefia PNL, Florin Cîțu și Ludovic Orban, încearcă să câștige aceste alegeri, unii prin mijloace puțin oneroase. Un nou scandal de imagine a ieșit în media în aceste zile, în care personajul principal este Florin Cîțu. Informațiile au apărut exact la momentul potrivit, ar spune unii, cât despre Florin Cîțu, acesta a ieșit în fața presei și a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat.

În ultimele două luni s-a desfășurat campania alegerilor interne din cadrul PNL. Și-așa un partid șubrezit de multitidinea de decizii din pandemie, unele cotroversate, luate de Ludovic Orban, PNL speră la o schimbare.

Surprinzător, mulți membri ai PNL au văzut această schimbare prin venirea la conducerea partidului a lui Florin Cîțu. Până anul trecut, doar un membru în PNL, evoluția politică a acestuia a fost una rapidă.

Dacă în dubla guvernare a lui Ludovic Orban, Florin Cîțu a ocupat funcția de ministru la Finanțe, acum este al doilea cel mai puternic om în stat.

Această evoluție a fost considerată de simpatizanții lui Orban o amenințare, și se pare că au trecut la armele grele, prin publicarea unor informații compromițătoare la adresa contracandidatului Florin Cîțu.

Informațiile fac referire la perioada în care tânărul de 28 de ani la acea vreme, Florin Cîțu ar fi avut de-a face cu poliția americană.

Fiind student în Statele Unite ale Americii, Florin Cîțu ar fi fost reținut pentru 48 de ore de poliția americană pentru condus sub influența alcoolului. Reținerea sa, și nu încarcerarea, așa cum s-a speculat, a fost rezolvată după ce judecătorii americani au considerat că este la prima abatare.

Decizia a fost de a-l amenda pe Florin Cîțu cu 1300 de dolari și cam atât. În intervenția sa, Florin Cîțu a explicat evenimentul și faptul că a fost nevoit să-și vândă mașina pentru a plăti amenda.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă.

Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești.”, declara Florin Cîțu.