Sunt tineri, faimoși și extrem de îndrăgostiți! Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează unul dintre cele mai admirate și solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar aceștia tocmai au dus relația la următorul nivel. Ce au reușit să facă acum i-a bucurat nespus pe fani.

Chiar dacă și-ar petrece fiecare minut pe care îl au la dispoziție împreună, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au fost nevoiți până acum să aibă o relație la distanță. Ținând cont că artista a trebuit să își termine studiile până a se muta la București, partenerul său a așteptat-o cu sufletul la gură și a încercat să o vadă cât mai des. Iată că aceste probleme nu mai există pentru cei doi!

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au reușit să se mute împreună! Aceștia nu mai sunt nevoiți să stea departe unul de celălalt și pot să se bucure de următoarea etapă din viața lor de cuplu. Cântăreața a decis să le spună fanilor că, de acum încolo, va locui cu alesul său.

Cei doi porumbei le-au dat tuturor un exemplu încă de când au început să formeze un cuplu. Extrem de îndrăgostit, Edward Sanda dezvăluia recent că a făcut tot ce este omenesc pentru a sta cât mai mult lângă iubita lui chiar dacă aveau o relație la distanță. Acesta se înțelege foarte bine cu familia Cleopatrei, așa că totul merge ca pe roate pentru ei.

„Ne ținem de mână și în casă, și afară. Peste tot, ce să mai. Am făcut sărbătorile de Paște la familia din Chișinău, apoi am venit și aici. Am stat 2 săptămâni la Chișinău. Nu am degete la mâini și picioare să vă zic de câte ori m-am dus la ea. Torpedoul de la mașină e plin de dovezi.”

Eu nu o pot vedea cu altcineva, nu mi-o pot imagina. Chiar nu pot. Așa e când iubești. Destinul învinge tot!”, a mărturisit Edward Sanda.