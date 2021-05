Ce fac Cleopatra Stratan și Edward Sanda la ei în casă. Cătălin Măruță a fost șocat când a aflat

Sunt tineri, faimoși, frumoși și foarte îndrăgostiți! Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează un cuplu extrem de admirat și de urmărit, așa că fiecare apariție a lor este foarte apreciată de către fani. Aceștia au participat astăzi, 7 mai, la emisiunea lui Cătălin Măruță difuzată la PRO TV, unde au făcut câteva detalii publice despre viața lor amoroasă.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au decis să vorbească despre relația lor la emisiunea ‘La Măruță’. Aceștia au dezvăluit câteva lucruri spumoase despre ei, demonstrând că se iubesc mai mult ca niciodată.

Ei sunt logodiți încă de când artistul a decis să își ceară aleasa în căsătorie anul trecut, când ea a împlinit 18 ani, așa că în curând vor bate clopote de nuntă în showbiz-ul românesc. Întrebați de Cătălin Măruță dacă se țin de mână și în casă, dat fiind faptul că nu se dezlipesc unul de celălalt, răspunsul a fost unul pe măsură.

”Ne ținem de mână și în casă, și afară. Peste tot, ce să mai. Am făcut sărbătorile de Paște la familia din Chișinău, apoi am venit și aici. Am stat 2 săptămâni la Chișinău. Nu am degete la mâini și picioare să vă zic de câte ori m-am dus la ea. Torpedoul de la mașină e plin de dovezi.”

Eu nu o pot vedea cu altcineva, nu mi-o pot imagina. Chiar nu pot. Așa e când iubești. Destinul învinge tot!”, a mărturisit Edward Sanda la PRO TV.