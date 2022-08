Ce au păţit nişte români în Grecia întrece orice imaginaţie. Vacanţa lor s-a transformat într-un coşmar: „Mi-am schimbat părerea”

Ce au păţit nişte români în Grecia întrece orice imaginaţie! Atunci când îți faci planuri de vacanță, nu iei în considerare și riscul de a fi prădat de hoți. Mergi pe premiza că locația este sigură, că există poliție, etc. Dar, se pre că lucrurile nu stau chiar așa, mai ales în în aceste zile în Grecia. Pe rețelele de socializare un număr important de turiști români s-au plâns, fie că au fost furați, sau fie că s-au trezit cu mașinile avariate. Și aceste lucruril au tendința de a crește in intensitate, peste tot, pe insulele grecești. Am aflat, recent, că ceea ce au păţit nişte români în Grecia întrece orice imaginaţie. Românii spun că vacanţa lor s-a transformat într-un coşmar. Dar, genul acesta de lucruri li s-au întâmplat și altora. Iată despre ce este vorba.

Turiști albanezi au reclamat furtul de aur în valoare de 45.000 de euro, în Mykonos

Dacă vă gândiți să mergeți în Mykonos, ar fi bine să vă mai gândiți. Conform presei locale, bandele de hoți își continuă activitatea în Mykonos, în ciuda întăririi forțelor de poliție. Hoții lovesc zi și noapte în ținte alese.

Ei știu de la informatorii lor, șoferi, personalul vilelor și portarii, care turiști sunt încărcați cu bijuterii, aur și bani, potrivit GreekCity Time. Aceștia sunt urmăriți îndeaproape, iar când părăsesc vilele sau camerele de hotel, dau buzna și iau tot ce găsesc, chiar și pașapoartele și permisele de conducere.

Victimele lor de data aceasta au fost trei turiști albanezi care veniseră în Mykonos pentru câteva zile de vacanță. Aceștia rezervaseră un apartament într-un hotel de lux din zona Plindri, când, la primele ore ale zilei de 24 iulie, persoane necunoscute au pătruns în camera lor prin ușa de la balcon, folosind un burghiu.

De la prima turistă albaneză, după cum a relatat poliția, au sustras bijuterii din aur în valoare totală de 17.100 de euro, pașaportul și permisul de conducere. De la sora sa au fost sustrase obiecte și bijuterii în valoare de 18.400 de euro, precum și pașaportul.

De la prietenul ei au luat obiecte și bijuterii în valoare de 10.000 de euro, precum și pașaportul acestuia. După cum s-a raportat anterior, pașapoartele luate de hoți de la turiști ajung pe piața neagră, fiind cumpărate de rețele de urmărire a persoanelor și revândute imigranților ilegali.

Și ca să certificăm că genul acesta de lucruri se întâmplă, deși considerăm Grecia sigură, iată ce au păţit nişte români în Grecia. Conform celor relatate de turistul român, ce s-a întâmplat întrece orice imaginaţie. Românul a povestit pe rețelele de socializare că, aflându-se în Zakynthos, și-a găsit mașina cu geamul spart. Totul s-ar fi întâmplat foarte aproape de plajă, unde am crede că este destul de multă lume.

Vacanţa lor s-a transformat într-un coşmar: „Mi-am schimbat părerea

Același tomân, parcă urmărit de ghinion, mai spune că a doua zi hoții i-au spart locuința închiriată.

„… aseară am avut parte de un alt incident neplăcut tot pe insula Zakynthos, în zona Keri, incident care mi-a schimbat total imaginea despre Grecia. Ne-a fost spartă locuința în care am fost cazați. Ne-au fost sustrase mai multe bunuri, din fericire nu ne-au lipsit documentele. Paguba este destul de mare! Cel mai mult am fost dezamăgit de atitudinea polițiștilor. Atât a celor care au venit la fața locului, cât și a celor de la secția de politie din Zakyntos. Nici măcar nu au fost interesați de ceea ce s-a întâmplat spunându-ne foarte lejer: Avem sute de astfel de cazuri pe zi, nu avem cum să vă ajutăm, puteți da o declarație, dar nu vă ajută la nimic”… cu alte cuvinte sunt depășiți de situație. În concluzie, vă îndemn pe toți cei care mergeți Grecia să fiți foarte atenți la documente și la toate bunurile de valoare pe care le dețineți, cred că asigurarea este una din soluții… Toate cele bune!”, a scris românul păgubit pe Forum Grecia, de pe Facebook.

Așadar, mare atenție unde mergeți și, mai ales, unde vă lăsați lucrurile de valoare. De recomandat ar fi, dacă știți că aveți valori mari, să le depozitați în seif-ul hotelului. Poate așa, veți fi mai în siguranță.