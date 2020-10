Ce au în comun Anna Lesko, Anda Adam, Minodora și Costi Ioniță: ‘Regele și reginele’

Urmează ceva ce fanii nici că aveau să prezică! Ce au în comun Anna Lesko, Anda Adam, Minodora și Costi Ioniță? Mulți nu au putut nici măcar să și-i imagineze împreună pe cunoscuții artiști. Ce face aceștia împreună?

Colaborare total neașteptată! S-a furat startul la cea mai surprinzătoare apariție a toamnei. După ce Jador a dat startul combinațiilor nebune dintre genuri, artiștii de la noi au văzut că publicul e atras de nou și de piese care să fie mai diverse. După câteva combinații dintre manele și trap, a urmat celebra piesă a familiei Clejani cu nimeni altul decât Macanache. Cu toate astea, niciunul din ei nu au reușit să stingă lumina tuturor precum au reușit cei enumerați. Alesko, Anda Adam, Minodora, Costi Ioniță, Claudia de la Cream și Emy Alupei și-au combinat energiile și ideile care mai de care mai speciale și au reușit să le comprime într-o piesă pe care nimeni n-o vedea venind.

Invitată la Neața, Claudia Pavel a făcut anunțul surprinzător! Aceasta a dezvăluit că noua colaborare va rupe gura târgului. Piesa a fost deja urcată pe YouTube și a stârnit curiozitatea tuturor. Explozie de culoare, energie, costume speciale și nu în ultimul rând o combinație de voci cum nu s-a mai văzut până acum în România. „Vin REGINELE!!”, a fost mesajul postat ieri de către Minodora pe pagina sa oficială de Instagram unde șoca pe toată lumea cu noua piesă.

„Vom promova artiști foarte talentați și vom încerca să aducem în industria muzicală mai multă lumină și pozitivitate prin proiectele noastre! Primul proiect pe care îl lansăm este trupa formată din patru super fete talentate, super voci! Cu ce vine nou acest proiect? Cu faptul că, pe lângă proiectul mare, trupa, fiecare dintre cele 4 fete va avea şi câte un proiect solo cu care mergem în paralel. După lansarea trupei ne vom concentra pe lansarea fiecărui proiect solo”

„Ne bazăm pe toată experiența noastră de peste 15 ani în domeniu, cunoștințele și relațiile. Simțim că a venit momentul să și dăruim tot ce am acumulat până acum. Labelul se numește Forzza Music, iar canalul de Youtube are deja 500.000 de subscriberi!”, spunea Alex Ceaușu despre proiectul noi pe care îl are alături de Costi Ioniță.