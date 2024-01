Ce au găsit polițiștii într-o casă din satul lui Mihai Eminescu. Au spart ușa locuinței după ce un bărbat a intrat cu mașina în copac

O anchetă de amploare este în desfășurare în județul Botoșani, unde un bărbat este suspectat că și-ar fi ucis soția în cursul nopții de joi spre vineri. Evenimentul tragic a avut loc în localitatea Ipotești, iar polițiștii investighează cu atenție circumstanțele crimei.

Bărbatul în cauză, presupusul criminal, a fost implicat și într-un accident rutier în aceeași noapte, după ce s-a urcat la volan și a condus mașina în mod intenționat într-un copac. Deși a supraviețuit, individul se află acum la spital, prezentând numeroase fracturi.

La momentul producerii accidentului, un șofer care trecea prin zonă a alertat serviciul de urgență 112, semnalând mașina grav avariată. La sosirea pompierilor, bărbatul, în vârstă de 51 de ani, era conștient, dar captiv în caroseria vehiculului. Operațiunea de extragere a fost dificilă, iar individul a fost transportat de urgență la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale urgente, având multiple fracturi deschise.

Ulterior, polițiștii l-au anunțat pe fiul celor doi cu privire la evenimentele tragice, iar acesta a relatat că a fost contactat de Poliția rutieră în legătură cu accidentul suferit de tatăl său. La încercările repetate de a lua legătura cu mama sa, care nu răspundea la telefon, băiatul a informat autoritățile că mama lui este de negăsit.

„Am fost sunat de Poliția rutieră că tata a suferit un accident şi că din probele lor arăta că nu a fost din greșeală, a fost intenționat și am sunat-o pe mama. Am sunat-o de 10-20 de ori, nu a răspuns și așa am decis să sun înapoi la poliție și mi-a spus că și ei nu dau de ea”, a spus fiul celor doi pentru ȘtirileProTv.