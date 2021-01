Crimă teribilă în Gorj. Femeie, găsită moartă într-o baltă de sânge alături de soț. Cine este criminalul

În ciuda tuturr necazurilor care s-au năpustit peste România, din păcate, există oameni care omoară persoane nevinovate, din cauza frustrărilor pe care le au. Un exemplu recent este o crimă comisă în Gorj de către un bărbat. O femeie a fost găsită moartă, iar alături se afla soțul său rănit, dar încă în viață.

Tragedia a avut loc în localitatea Scoarța, județul Gorj, unde o femeie a fost omorâtă cel mai probabil de soț, pe fondul geloziei. Potrivit declarațiilor făcute de autorități, bărbatul și-a înjunghiat soția cu un cuțit în zona gâtului, după ce consumase alcool, din cauza geloziei. După săvârșirea crimei, bărbatul a încercat să-și ia și el viața, însă autoritățile au intervenit în timp util pentru a-l transfera la un spital.

Cea care a descoperit teribila crimă a fost nora celor doi soți, care ulterior a solicitat ajutorul Poliției. La sosirea echipajelor medicale, femeia, în vârstă de 59 de ani, a fost găsită fără viață, în timp ce bărbatul rănit se afla încă în viață.

Acesta a fost transferat la spital, urmând a-i fi monitorizată starea de sănătate. Dacă în urma cercetărilor, autoritățile descoperă că el se face vinovat de moartea femeii, acesta riscă ani grei de închisoare.

În urma teribilei crime, vecinii au fost șocați de cele auzite, mulți dintre aceștia afirmând că bărbatul nu era cunoscut ca fiind o persoană violentă.

Tragediile se țin lanț pe teritoriul României, astfel că un alt caz tulburător a șocat cetățenii. Un bărbat de 61 de ani, din Neamț, și-a incendiat casa după ce a încercat să-și ardă soția. Totul a pornit în urma unui conflict izbucnit între cei doi din cauza unei bucăți de teren comune. Pentru că femeia nu a vrut să o vândă, soțul furios și-a incendiat casa, dorind să o omoare și pe soție. Acesta a stropit-o cu benzină pe aceasta, însă femeia a reușit să fugă înainte de tragedie.

Cum a ieșit din camera în care se aflau cei doi, aceasta și-a văzut casa cuprinsă de flăcări. Cel care a chemat ajutoare a fost băiatul celor doi, care locuia într-o casă alăturată. Bărbatul a fost ridicat de polițiști și dus la un spital de Psihiatrie pentru a fi supus unui test psihiatric.

„A luat bidonul cu benzină și a aruncat asupra mea că a zis ca să îmi dea foc întâi. Nu am mai zis nimic și m-am vârât în șură să mă dau din calea lui, că dacă e beat eu de obicei plec din calea lui. Când am ieșit afară am văzut foc, foc”, a povestit soția, potrivit știrileprotv.