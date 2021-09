Ce au făcut Smiley și Connect-R la o nuntă. Toți invitații au fost în stare de șoc VIDEO

Connect-R și Smiley se bucură de succes cu piesa ”Rita”, iar cei doi artiști au devenit chiar ”Spărgători de nunți”. Iată ce au făcut cei doi artiști la o nuntă.

Smiley și Connect-R au dorit să le facă surprize mireselor, astfel că cei doi au intrat pe nepusă-masă peste nuntașii de la trei nunți, lăsându-i muți de uimire.

“A fost o experiență tare frumoasă! De obicei nu merg neinvitat la o nuntă, dar uite că de data asta am fost chiar la mai multe nunți în aceeași seară! Înainte să lansăm piesa “Rita”, ne-am întâlnit gașca de la HaHaHa Production cu cea de la Sprint Music și împreună ne-am gândit că ar fi tare să “spargem” câteva nunți, să le facem surpriză și să le cântăm piesa, ceea ce s-a și întâmplat.

Am cântat, am dansat, am mâncat, dar n-am furat miresele (râde). Am făcut toată nebunia asta ca un teaser pentru challenge-ul de pe YouTube. Ia vezi, poate petrecerea ta e următoarea!”, a declarat Smiley.