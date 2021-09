Smiley este ‘Spărgătorul de nunți’. Ce a făcut iubitul Ginei Pistol, alături de Connect R

Smiley și Connect-R sunt spărgătorii de nunți. Cei doi buni prieteni au decis să pună la cale un plan atent lucrat.

Cei doi artiști celebri au dat lovitura cu piesa Rita, care are deja aproape 6 milioane de vizualizări pe Youtube. Artiștii s-au gândit la un proiect inedit, inspirat de piesa și promovarea ei.

Cei doi au decis să iasă într-o seară și să facă o surpriză de neuitat unor tineri însurăței. Connect-R și Smiley sunt spărgători de nunți. Cei doi au mers la 3 nunți și i-au uimit pe tinerii care și-au unit destinele.

Smiley și Connect-R au apărut pe scenă, au cântat și au dansat alături de mire și mireasă. Pozele primite de la nuntași au dezvăluit uimirea mirilor și fericirea invitaților.

“A fost o experiență tare frumoasă! De obicei nu merg neinvitat la o nuntă, dar uite că de data asta am fost chiar la mai multe nunți în aceeași seară!

Înainte să lansăm piesa “Rita”, ne-am întâlnit și împreună ne-am gândit că ar fi tare să “spargem” câteva nunți, să le facem surpriză și să le cântăm piesa, ceea ce s-a și întâmplat. Am cântat, am dansat, am mâncat, dar n-am furat miresele:).

Am făcut toată nebunia asta ca un teaser pentru challenge-ul de pe YouTube. Ia vezi, poate petrecerea ta e următoarea!”, a declarat Smiley.