Connect-R a luat-o pe urma lui Alex Velea! Ce a făcut artistul i-a adus aprecierea fanilor săi

Fanii sunt încântați de un detaliu observat la celebrul Connect-R. Ce a făcut artistul și cum a luat-o pe urmele lui Alex Velea? Aprecierea celor care îl iubesc este acum cu atât mai mare.

Ștefan Mihalache, cunoscut sub numele de scenă ca și Connect-R, a avut o activitate intensă chiar și în pandemie. Artistul nu s-a culcat pe o ureche în timpul în care a dus dorul scenei din cauza contextului pandemic.

Cunoscutul jurat de la ‘Next Star’ și-a deschis un studio de înregistrări, are proiecte multe și a fost și la ‘Asia Express’. Emisiunea de aventură de la Antena 1 a fost deja filmată și urmează să apară pe micile ecrane începând cu această toamnă.

Un lucru a ieșit în relief în vizorul fanilor. Cei care îl iubesc au luat la cunoștință că el a ‘adoptat’ trei băieți. Întrebat dacă își mai dorește copii, artistul a răspuns că momentan are destui, aducându-i aminte pe cei trei băieți din Ghetto Gang de care are grijă, pe lângă fiica sa.

Cel din urmă a avut numai cuvinte de laudă la adresa tinerilor pe care speră să-i ajute și să-i modeleze frumos. Bărbatul le acordă toată atenția sa pe lângă faptul că încearcă să îi ajute să își croiască un drum lin în industrie.

„Deocamdată am destui, o am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți de la Ghetto Gang, care chiar sunt niște copii și pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul. Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copii mei. În afară de faptul că i-am ales după niște criterii care țin de talent, sunt niște copii extraordinari.

Îmi lipsesc când plec în concerte și eu lor, am observat lucrul ăsta. Pregătesc cu ei primul single și video oficial, care se numește „Porsche Cayenne” și în paralel pregătesc un filmuleț de prezentare cu ei, pentru că au niște povești extraordinare. Vin din familii, dacă spun modeste, aș da-o în lux deja, mai mult decât modeste”

Ștefan Mihalache aka Connect-R (Sursa: click.ro)