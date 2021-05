Ce au făcut copiii Adelei Popescu după ce vedeta a adormit pe canapea: ‘S-a petrecut o viață într-o oră și jumătate’

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Simpatica vedetă de la PRO TV și prezentatorul de la Insula Iubirii au o familie fericită împlinită alături de cei doi băieți ai lor, Andrei și Alexandru, și bebelușul din burtica blondinei, care mai are doar câteva luni și va apărea pe lume.

Cele două vedete profită de tot timpul petrecut împreună, cu sau fără compania băieților lor. Radu Vâlca își răsfață frumoasa soție și îi face toate poftele. Când nu sunt plecați prin vreo vacanță exotică, undeva pe litoralul românesc sau la munte, la aer curat, Adela Popescu povestește, pe paginile ei oficiale de Instagram și Facebook, din peripețiile familiei lor.

Și pentru că Adela este foarte apropiată de comunitatea ei de fani, care o urmăresc în fiecare zi pentru a vedea cum decurge cea de-a treia sarcină, nici de data aceasta blondina nu a făcut excepție de la regulă.

Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea le-a relatat internauților un episod amuzant. Actrița s-a lăudat cu felul în care fiii ei, Alexandru și Andrei, s-au descurcat de minune de unii singuri, în timp ce ea și soțul ei Radu Vâlcan au tras un pui de somn pe canapea.

Adela Popescu și Radu Vâlcan vor deveni părinți de băiat pentru a treia oară. Frumoasa blondină a făcut anunțul sexului copilului acum două luni, în direct, la Vorbește Lumea, emisiunea ei de suflet. Blondina a fost înlocuită, iar, de Lora.

„Zilele trecute eu si Radu am adormit pe canapea. Asa, si? Pai erau si copiii cu noi si i-am lasat nesupravegheati o ora jumate.

Cand ne-am trezit speriati, mancasera, (au luat un scaun, au deschis frigiderul si s-au servit cu ce au dorit), s-au imbracat in supereroi( Alexandru in Pisoi, Andrei in Batman), au iesit in curte si au facut o intrecere cu masinute, apoi s-au intors si si-au dat drumul, tot singuri, la Netflix.

Practic, o viata s-a petrecut in timp ce noi, ca doi parinti responsabili, dormeam bustean pe canapea. Ahhhh, ce frumoasa e viata cu copii mari, deci autonomi! Ahh, si ce putin mai avem parte sa o traim. Sa ne bucuram, deci, barbate, ca in curand iar ne da trezirea, din trei in trei ore, un putoi mic si plangacios.”, a scris Adela Popescu pe pagina ei oficială de Facebook.