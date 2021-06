Vremurile disperate cer măsuri disperate! Toată lumea este cu ochii pe Ioniță și Viorică de la Clejani după ce fiul lor, Fulgy, s-a implicat în scandalul momentului. Se pare că tatăl lui Fulgy nu a mai suportat și a avut o criză de nervi chiar la el acasă, luând prin surprindere pe toată lumea.

Ioniță și Viorica de la Clejani sunt hotărâți să aibă grijă de Fulgy și să îl facă să se îndrepte spre o cale mai bună. Încă de când fiul lor a fost prins de autorități la volan în timp ce se afla sub influența unor substanțe interzise, cei doi au discutat despre acest scandal și au încercat să își țină copilul departe de gurile rele.

Totuși, Ioniță a clacat de curând și a avut o criză de nervi chiar la el acasă după ce și-a dat seama că nu va avea parte de liniște. Artistul s-a decis să distrugă interfonul pentru a se asigura că nu va mai putea toată lumea să îl deranjeze și le-a transmis tututor să aibă grijă de copiii lor.

„Dragiilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră, nu credeți toți oamenii care vin spre dumneavoastră… Spre noi vin. Eu am rupt interfonul și l-am băgat în coșul de gunoi. Știți de ce nu mai am interfon? Pentru că vin fel și fel de oameni la poarta mea. Am acceptat să vină televiziunile acasă, asta e, mi-am asumat…

Mi-am rupt interfonul și l-am băgat în gunoi ca să nu mai fim sunați. Nu toată lumea care te pupă… unii îți lasă venin și sunt numai pe interes. Aveți grijă de copii, decât să scrieți mesaje rele este mult mai bine să faceți niște povețe, niște sfaturi… E ușor să faci un rău, binele se face greu.”, a declarat Ioniță de la Clejani în emisiunea lui Cristi Brancu.