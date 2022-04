Veste proastă pentru Simona Halep. Campioana română se antrenează la Academia Mouratoglou, alături de noul antrenor, Patrick Mouratoglou, pentru a reveni în competițiile oficiale după accidentarea suferită înainte de turneul de la Miami. Ea va lua startul la turneul din Madrid, 28 aprilie – 7 mai. Simona Halep a decis, în schimb, să nu participe la turneul Porsche Tennis Grand Prix de la Stuttgart, din această săptămână, unde anul trecut a ajuns în semifinale.

Simona Halep s-a declarat încântată de colaborarea cu reputatul antrenor, care a lucrat cu Serena Williams și conducând-o pe aceasta spre câștigarea a 10 dintre cele 23 de Grand Slamuri ale carierei.

„Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivi și de aceea sunt aici”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.