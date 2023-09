Ce ascund cifrele CNP din buletinele românilor. Nimeni nu ți-a spus până acum

Este elementul principal prin care suntem identificați de autoritățile și instituțiile statului, este unic și se atribuie fiecărui cetățean al țării, la naștere. Cu toate astea, puțini sunt cei care știu ce ascund cifrele CNP din buletinele românilor.

Element de identificare

Codul numeric personal, prescurtat CNP, este unul dintre cele mai importante elemente ce țin de identitatea unei persoane, în raport cu autoritățile și instituțiile statului.

CNP-ul este format din 13 cifre, este unic și se atribuie în momentul în care se face înregistrarea nașterii în registrele Stării Civile, fiind generat de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Rămâne valabil pentru întreaga viață a unei persoane, există doar câteva situații clare în care se modifică.

Ce reprezintă cifrele CNP din buletinele românilor

Ce ascund cifrele CNP din buletinele românilor? Puțini știu că cele 13 cifre ce îl formează și ordinea lor nu sunt alese în mod întâmplător, acesta având o structură precisă: SAALLZZJJNNNC

S – prima cifră a CNP-ului identifică sexul persoanei (1 – masculin, 2 – feminin)

AA – ultimele două cifre ale anului nașterii

LL – luna nașterii, de la 01 la 12

ZZ – ziua nașterii, cu valori între 01 și 28, 29, 30 sau 31

JJ – județul sau sectorul în care s-a născut persoana

NNN – un număr secvențial (cuprins între 001 și 999), repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferențiază persoanele de același sex, născute în același loc și cu aceeași dată de naștere

C – cifra de control, ce ajută la depistarea unor eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componența CNP.

Detalii mai puțin știute

Cifra de control rezultă dintr-un calcul complex, folosindu-se constanta 279146358279. Fiecare cifră din cele primele 12 cifre din CNP se înmulțește cu cifra de pe aceeași poziție din constantă. Se adună rezultatele și totalul se împarte la 11. În cazul în care restul împărțirii este sub 10, acela va deveni valoarea componentei C. Dacă restul este 10, C va fi 1.

În cazul județului sau sectorului în care s-a născut persoana, componenta JJ din CNP, codurile sunt atribuite astfel:

01 Alba

02 Arad

03 Argeș

04 Bacău

05 Bichor

06 Bistrița-Năsăud

07 Botoșani

08 Brașov

09 Brăila

10 Buzău

11. Caraș-Severin

12 Cluj

13 Constanța

14 Covasna

15 Dâmbovița

16 Dolj

17 Galați

18 Gorj

19 Harghita

20 Hunedoara

21 Ialomița

22 Iași

23 Ilfov

24 Maramureș

25 Mehedinți

26 Mureș

27 Neamț

28 Olt

29 Prahova

30 Satu Mare

31 Sălaj

32 Sibiu

33 Suceava

34 Teleorman

35 Timiș

36 Tulcea

37 Vaslui

38 Vâlcea

39 Vrancea

40 București

41 București – sector 1

42 București – sector 2

43 București – sectorul 3

44 București – sectorul 4

45 București – sectorul 5

46 București – sectorul 6

51 Călărași

52 Giurgiu

