Ce are Jean Paler la el, obligatoriu. Nu iese din casă fără aceste două obiecte necesare EXCLUSIV

Celebrul comic Jean Paler se bucură de succes, cu spectacolele de pe Litoral, unde toată vara a jucat alături de alte nume mari. Artistul, diagnosticat cu probleme cardiace, și-a luat însă măsuri de precauție, înainte de a semna acest contract: ”La mână am în permanență un ceas care-mi monitorizează bătăile inimii, mă avertizează dacă am exagerat cu efortul. Cu ajutorul lui am învățat să nu-mi forțez organismul, știu când s-o las mai domol cu munca”, ne-a declarat el, în exclusivitate pentru Playtech.ro. Jean Paler a suferit un infarct, în urmă cu 9 ani, fiind salvat în ultima clipă de medicii din Brașov, care i-au montat trei stenturi la inimă.

”Zilnic iau 12 medicamente pentru inimă”

Jean Paler și-a dorit enorm să revină pe scenă, vara aceasta, pentru a-i distra pe turiști și pentru a pune un ban deoparte, la pușculiță. Dar, cum în ultimii ani s-a confruntat cu probleme cardiace, care i-au pus viața în joc, Jean a plecat ”blindat” de acasă:

Jean Paler și-a dorit enorm să revină pe scenă, vara aceasta, pentru a-i distra pe turiști și pentru a pune un ban deoparte, la pușculiță. Dar, cum în ultimii ani s-a confruntat cu probleme cardiace, care i-au pus viața în joc, Jean a plecat "blindat" de acasă.

Dar, Jean și-a luat în geamantan și punga cu medicamente:

”Zilnic iau 12 medicamente pentru inimă, iar când sunt pe scenă am niște pastile, în buzunar, în caz că mi se face rău, pentru urgențe. Doamne ajută, până acum nu a fost nevoie!”, ne-a mai zis Jean Paler.

El se declară total nemulțumit de cum au decurs lucrurile pe plan artistic, în acest sezon estival:

”Dacă e să dau o notă, aș da un 6, cu indulgență. Oricum, pe 26 august, strângem tot și revin la Sinaia, unde locuiesc”.

”Am o pensie de 840 de lei, trei sferturi o dau pe pastile”

Înainte de a pleca în turneu, la malul mării, Jean ne-a vorbit, pentru Playtech.ro, despre delicata situație financiară:

”Am pensie foarte mică, de 840 de lei, trei sferturi o dau pe pastile. Dacă aș fi avut o pensie de 2.500 de lei, m-ar fi lovit norocul. Dar, probabil, nu voi fi acasă, când va veni norocul pe la mine. Într-o țară în care poporul e orfan, trebuie să muncim până le dăm de lucru preoților”.

”Inima își încetinește ritmul și leșin!”

În 2012, Jean Paler a suferit un infarct, medicii montându-i atunci trei stenturi la inimă (n.r- dispozitive care lărgesc arterele pentru ca sângele să circule normal).

”Inima mea funcţionează doar 30%, am fibrilaţie continuă. Inima își încetineşte ritmul şi leşin. Mi s-a montat un defibrilator, un dispozitiv electronic care reglează ritmul inimii. Țin un regim strict”, menționa Jean Paler, în urmă cu doi ani, când starea sa de sănătate se agravase.

Iar iarna trecută, artistul a ajuns din nou pe patul de spital, trăind, potrivit spuselor sale, la Antena Stars, o adevărată aventură, după ce unele cadre medicale l-ar fi bruscat pe motiv că a ieșit din salon. Alin Oprea, solistul trupei ”Talisman”, admiră uriașul efort pe care Jean Paler îl face, în ciuda vârstei și a diagnosticului, iar la spectacole nu-l scapă o clipă din ochi, fiind oricând gata să îi sară în ajutor.