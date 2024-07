Ce are Alex Bodi în dormitor. Detaliul intim despre care s-a aflat după ce a postat imagini cu noua lui iubită

După ce în aprilie Alex Bodi o dădea în judecztă pe focoasă blondă, Bianca Drăgușanu, la 2 luni de la acel moment anunța că s-ar fi împăcat. Pe dee altă parte, fanii au început să pună întrebări, după recentele poze publicate de acesta, poze din care s-a aflat și ce are Alex Bodi în dormitor. De fapt, este vorba de detaliul intim despre care s-a aflat după ce a postat imagini cu noua lui iubită.

După o peroadă de separare, declarații dure și chiar un proces pe rol, Alex Bodi spunea că totul s-ar fi terminat între el și fosta soție, Bianca Drăgușanu. Cu taote astea, spre surprinderea multora, în iunie același om de afaceri era surprins în companiei blondei într-unul din restaurantele din București.

Acest moment venea la puțin timp după încheierea relației cu Ema Uta, cu care afaceristul fusese timp de trei ani. Coincidență sau nu, în același timp, când Bodi se despărțea de Ema, și Bianca Drăgușanu se despărțea de gabi Bădălău.

Deși fanii speculau ideea conformcăreia cei doi s-ar fi împăcat, cel care dezmințea acest lucru era chiar Alex Bodi, acesta declarând că:

„Nu a fost nimic cu Bianca, nu suntem împreună, doar ne-am întâlnit, am mâncat împreună, am vorbit, apoi eu am rămas să văd meciul, iar ea a plecat cu prietenii ei.”, a spus Alex Bodi.