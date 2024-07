Reacția Emei Uta după ce Alex Bodi și-a prezentat oficial noua iubită: “Dacă tot s-a pornit iar valul”

Ema Uta și Alex Bodi au fost împreună timp de aproximativ trei ani de zile, perioadă în care s-au despărțit de mai multe ori. Acum, se pare că cei doi au rupt orice legătură amoroasă definitiv.

Au existat mai multe etape în care Ema Uta și Alex Bodi s-au despărțit, după care s-au împăcat. Omul de afaceri a făcut chiar și pasul cel mai în timp ce se aflau în vacanță în Maldive și a cerut-o în căsătorie.

Cu toate acestea, la scurt timp după marele eveniment, Ema și Alex s-au despărțit din nou. Se pare că vedeta a trecut repede peste relația cu omul de afaceri și este tot timpul în vacanțe.

De asemenea, invitată în cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, Ema Uta a declarat că relația pe care o are cu Dumnezeu a ajut-o să treacă peste despărțire.

„Dezamăgirea pentru mine… pe mine m-a ajutat să mă rog. M-a învățat să mă rog. M-a învățat să mă îndrept către Dumnezeu mai mult. M-a învățat să mă rog să fiu mai puternică.

Poate că înainte nu știam să mă rog la Dumnezeu cum trebuie. Dar dezamăgirile în viață și momentele grele te fac să înveți să te rogi la Dumnezeu. (…) N-am înțeles niciodată mesajele…

Primeam, de exemplu, mesaje de compătimire: «ești ok?», «săraca…». Sunt ok, suntem în 2024, hai puțin să ne revenim, că nu mai plângem în pernă. Nu mai plânge nimeni în pernă.

Este ok, nu mai e ca pe vremuri. Tot timpul am trăit așa: nu trebuie să mă bucur prea mult, pentru că poate veni acel moment în care să îmi retrag cuvintele înapoi sau să mai am încă o dezamăgire.

Sau să mă surprindă, încă o dată, într-un mod nefericit. Eu mă deschid cu un suflet pe care îl simt cald. Dar în același timp sunt în gardă, tot timpul. Așa am crescut.

Tot timpul am fost atentă. (…) Pentru că m-am respectat foarte mult pe mine și am vrut tot timpul să reprezint un exemplu pentru fetele cu care lucrez. Că, până la urmă, Ema Uta este egal make-up”, a declarat Ema Uta.