Alex Bodi și Bianca Drăgușanu s-au împăcat. Primele declarații ale milionarului despre relația cu vedeta

Alex Bodi s-a despărțit de Ema Uta, dar s-a împăcat cu Bianca Drăgușanu! Cei doi au fost surprinși într-un restaurant din Capitală, unde au luat masa împreună, au râs și s-au distrat copios. Ce spune milionarul despre relația cu vedeta TV?

Alex Bodi s-a iubit aproape trei ani cu Ema Uta, însă dragostea dintre ei pare că a ajuns la final. Deși afaceristul a avut mai multe relații de iubire după despărțirea de Bianca Drăgușanu, doar make-up artista reușise să îi fure inima și mulți fani îi vedeau în fața altarului.

Acum, Alex Bodi și Ema Uta s-ar fi despărțit definitiv, deoarece și-au șters absolut toate pozele pe care le aveau împreună pe rețelele sociale. Însă milionarul nu pare că suferă mult, fiindcă a fost văzut la ceas de seară cu Bianca Drăgușanu, cu care a reluat legătura în ultima perioadă. Culmea, milionarul s-a despărțit de Ema Uta în același timp cu Bianca Drăgușanu de Gabi Bădălău.

Recent, cei doi foști soți s-au întâlnit într-o zonă de lux din București, unde s-au bucurat de o seară minunată, însoțiți și de câțiva prieteni comuni.

Este marea împăcare din showbiz, chiar dacă, momentan, doar în calitate de prieteni. Cert este că Alex Bodi și Bianca Drăgușanu au reluat legătura într-un moment în care amândoi sunt liberi pe plan amoros.

„Nu a fost nimic cu Bianca, nu suntem împreună, doar ne-am întâlnit, am mâncat împreună, am vorbit, apoi eu am rămas să văd meciul, iar ea a plecat cu prietenii ei.”, a spus Alex Bodi pentru Actualitate.net, după ce a fost surprins cu vedeta TV.