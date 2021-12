Ce ar vrea să facă designerul Cătălin Botezatu cu Mihaela Rădulescu. E dorința lui arzătoare EXCLUSIV

Cătălin Botezatu, designerul de talie internațională care astăzi a împlinit 55 de ani, ne-a oferit un interviu amuzant, la ceas aniversar. El ne-a dezvăluit cu ce divă din România ar pleca pe o insulă pustie, dar și de ce mama lui continuă să îl cearte și la această vârstă. Bote și-a manifestat însă și surprinderea că fosta lui iubită, Bianca Drăgușanu, nu i-a trimis niciun mesaj până la această oră.

Cătălin Botezatu a împlinit astăzi 55 de ani:

„M-am trezit dimineață, am deschis larg ferestrele, am privit lacul, era soare, am zâmbit, și mi-am urat singur: „La mulți ani, Bote!”.

Apoi, m-am bărbierit, m-am aranjat și am plecat la atelierul meu unde am avut parte de o mică surpriză. Diseară, vreau doar un pic de liniște”, ne-a declarat celebrul designer, fost jurat al concursului Bravo, ai stil! (Kanal D).