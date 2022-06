Ce ar fi pățit o angajată de la Spartan, afacerea lui Ștefan Mandachi, după ce și-a rupt mâna la job: „Nu am mai văzut asta nicăieri, la niciun loc de muncă”

Un scandal incredibil a împânzit publicațiile din România, după ce o angajată a restaurantului Spartan, afacerea lui Ștefan Mandachi, ar fi adus acuzații grave conducerii lanțului de localuri de tip fast-food. Ce ar fi pățit fosta angajată, după ce și-ar fi rupt mâna la serviciu.

O femeie de 36 de ani din Iași susține că ar fi fost concediată de la Spartan, la scurt timp după ce și-ar fi rupt mâna în timp ce era la locul de muncă. Adina Rodica Cernescu s-a angajat la restaurantul de tip fast-food condus de afaceristul Ștefan Mandachi la începutul lunii mai a acestui an.

Femeia susține că a dat dovadă de profesionalism, dat fiind faptul că și-a îndeplinit toate îndatoririle profesionale, lucrând și 12 ore pe zi. Conform spuselor sale, totul s-a schimbat atunci când a avut un accident la locul de muncă, unde și-a rupt mâna, căzând pe scări.

„M-am angajat la Spartan pe 4 mai 2022. Mi-au spus că voi sta în probe 90 de zile. Lucram 12 ore într-o zi, de la 9:00 la 22:00, două zile la rând, apoi eram liberă două zile. Am observat faptul că nu se respectă orele de muncă și am vrut să discut cu șefii mei despre asta.

Însă duminică, pe 5 iunie 2022, am alunecat la muncă și am căzut pe mâna dreaptă. Eu eram în bucătărie, unde eram angajată ca lucrător în bucătărie. Postul meu presupune să fac cartofi prăjiți, crispy, șnițele.

Duminică după amiază a șters pe jos doamna care se ocupă de curățenie, cred, și nu s-a uscat pe jos, de aceea am alunecat și am căzut. În ziua aceea nu m-a durut mâna foarte tare, deci am lucrat în continuare.

A doua zi, luni dimineață, la ora 8.00, am venit la muncă pentru că m-au chemat. Le-am zis că mă doare mâna, pentru că deja aveam simptome, dar mi-au zis să vin la serviciu pentru că altfel nu mă mai primesc la muncă.

Deci am muncit în condițiile în care mâna era ruptă. Marți, 7 iunie 2022, m-am dus la spital pentru că nu mai puteam de durere. Medicul de la UPU a chemat Poliția când a văzut în ce hal era mâna și a spus că e accident de muncă.

Deci mi-au desfăcut contractul de muncă noaptea. Nu am mai văzut asta nicăieri, la niciun loc de muncă! Atunci când am căzut și trebuia să vină ITM-ul ne-au instruit să spunem că lucrăm legal, la program.

Au făcut manevra asta cu concedierea ca să nu mai plătească concediu medical. Asta cred!”, a declarat Adina Rodica Cernescu, potrivit celor de la bzi.ro.