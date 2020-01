Ce anunț a făcut Simona Halep înainte de întâlnirea cu Darren Cahill. Când va debuta în noul sezon

În prima zi din anul 2020, Simona Halep a plecat în Australia, unde urmează să joace la două turnee. Românca va debuta în noul an la Adelaide, orașul natal al lui antrenorului Darren Cahill, apoi va juca și primul Grand Slam, la Australian Open.

Simona Halep va juca în orașul natal al lui Darren Cahill

Înainte de îmbarcarea în avion, Simona Halep a stat de vorbă cu jurnaliștii, cărora le-a dezvăluit cu ce gânduri pleacă în Australia pentru cele două turnee.

„Am gânduri bune, pozitive, plec cu mare drag în această deplasare. M-am pregătit foarte bine și la Dubai, și acasă. Sunt bucuroasă și sper să fie cât se poate de bine anul acesta. Nu pot să vă spun ce dorință mi-am pus la trecerea dintre ani, pentru că după aceea nu se mai îndeplinește. Încă mai cred în lucrurile astea”, a declarat numărul 4 WTA.

Sportiva din Constanța este foarte încrezătoare că poate să își treacă în palmares cel de-al treilea trofeu de Grand Slam, la Australian Open, după ce în 2018 a triumfat la Roland Garros, iar în 2019 s-a impus la Wimbledon.

„Îmi doresc maximum, sper să fiu cât se poate de bine pregătită la Melbourne. Este cel mai important turneu. Am o perioadă destul de bună înainte pentru pregătire și am încredere că o să fie bine. Mă simt foarte bine fizic, nu am nicio problemă, m-am antrenat bine. Sunt puternică pe picioare, pe tot corpul. A fost o perioadă super, super bună și mă bucur că am fost aptă 100%”, a spus Simona.

Principalul obiectiv stabilit de Halep pentru anul 2020 este titlul olimpic pentru România la Olimpiada de la Tokyo.

„Olimpiada este prioritatea mea pentru anul acesta, vreau să ajung cât se poate de odihnită și cât se poate de fresh la acea competiție. Nu o să fie ușor pentru că presiunea este diferită, dar orice ar veni peste ar fi ceva în plus și ar fi frumos. Eu sper să fiu mai matură decât în 2019, să fiu mai pozitivă, să am o atitudine mai bună, să-mi meargă cât de bine se poate. Nu mai există niciun fel de presiune, vreau să mă bucur de ceea ce fac”, a adăugat Halep.

