Cât valorează accesoriile de lux purtate de Simona Halep la o gală. O singură bijuterie valorează cât un apartament

Simona Halep a avut o apariție extrem de extravagantă la o gală. Aceasta a făcut ca și uitat echipamentul sportiv în care este văzută de cele mai multe ori și a ales o ținută elegantă pe care a pus-o în valoare cu bijuterii de lux.

Fanii Simonei Halep adoră atunci când o văd pe frumoasa blondină în vestimentații elegante. Aceasta nu este doar cea mai valoroasă sportivă din România din ultimele decenii, dar este și cea mai bogată din istorie, lucru care s-a văzut din plin la ultimul eveniment. Alegerile sale la cea mai recentă gală la care a participat au spus tot. Fostul lider mondial nu a ascuns niciodată că, la fel ca orice altă femeie, iubește bijuteriile. Ea a mers deseori pe clasic și discret, la fel ca și în seara evenimentului în cauză.

Bunul gust în materie de accesorii s-a putut vedea de la o poștă. Pe mâna dreaptă a avut trei brățări de la firma Carter care au costat în jur de 62.000 de euro, conform prețului din catalog. Cea mai scumpă dintre ele era cea din aur galben, care avea și 200 de diamante care au însumat două carate. Numai bijuteria aceea costă cât un apartament de două camere în Capitală, adică 40.000 de euro. A doua brățară din aur cu 4 diamante este estimată la 15.000 de euro, iar a treia, de aur tip cui, a costat în jur de 7.000 de euro.

„Am o brațară-talisman pe care o port tot timpul. De obicei este roșie. Pe prima am cumpărat-o la Roland Garros în 2014, când am ajuns în finală. Și de atunci îmi tot cumpăr de la același brand, pe diverse culori, și le port la meciuri. Am impresia că-mi poartă noroc și-mi dau încredere. Garderoba mea off-court este compusă în mare parte din pantofi sport, jeanși, tricouri și cămăși. Nu am renunțat niciodată la o piesă după doar un sezon de purtare. Nici măcar la jeanșii sfâșiați la care mi-a cerut Darren Cahill să renunț”

