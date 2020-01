Simona Halep a plecat de lângă iubitul ei chiar în prima zi a anului 2020. Ce se întâmplă cu sportiva

Simona Halep a avut parte de distracție pe cinste în Noaptea dintre Ani. Sportiva noastră în vârstă de 28 de ani a petrecut Revelionul alături de iubitul ei în vârstă de 40 de ani, într-un club din București.

Simona Halep a plecat de lângă iubitul ei chiar în prima zi a anului 2020

Pe Simona Halep a prins-o Noaptea dintre Ani în brațele iubitului. La petrecerea de Revelion a mai participat și fratele ei, pe nume Nicolae, dar și soția acestuia, Luminița. Imaginile au fost făcute publice pe contul de Instagram al tenismenei. În noaptea de Revelion, Simona Halep a purtat o rochie neagră, asortată cu bijuteriile-i scumpe.

„Un an nou fericit tuturor”, este prima postare a Simonei din 2020 pe Instagram.

Simona Halep nu a uitat însă și de muncă, deoarece numărul 4 WTA a plecat chiar în această dimineață în Australia, acolo unde are de participat la primele două turnee din Noul An. Tenismena noastră va participa mai întâi la turneul de la Adelaide, care este programat în perioada următoare, între 13-18 ianuarie 2020, apoi se va muta la Melbourne, pentru Australian Open. De menționat este și faptul că, pentru sportivă, primul turneu de Mare Șlem al lui 2020 se va desfășura în perioada 20 ianuarie- 2 februarie.

Simona Halep și principalele obiective pentru 2020

Principalele obiective ale Simonei Halep, anunțate chiar de sportivă, pentru anul 2020, sunt acelea de a se impune șa Australian Open, dar și să câștige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Reamintim că cea mai bună performanță a Simonei Halep la Australian Open a fost finala disputată în 2018, când a fost însă învinsă de Caroline Wozniacki, cu 6-7 (2), 6-3, 4-6. Dar Simona Halep are în palmares și două titluri de mare Șlem, și anume, Roland Garros în anul 2018 și Wimbledon în anul 2019.

Simona Halep a rememorat anul 2019, din punct de vedere sportiv, vorbind despre cel mai important meci, și anume, finala câștigată șa Wimbledon, în fața Serenei Williams, cu 6-2, 6-2.

„Nu a fost un an constant din punct de vedere fizic. Am fost un pic obosită după 6 ani în top și a fost greu să gestionez această oboseală. Dar îl pun pe primul loc pentru că am câștigat Wimbledon! Nu mi-am imaginat vreodată că pot câştiga acest turneu pentru că iarba este o suprafaţă dificilă. Noi nu avem teren de iarbă în ţară şi nu ne-am putut antrena, să învăţăm jocul.

Dar am avut antrenori foarte buni și m-au ajutat să ajung să simt jocul pe iarbă și să ştiu ce am de făcut!”, a declarat Simona Halep, potrivit GSP.ro.