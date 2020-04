Ce amendă a primit Robert Negoiță, după plimbarea cu bicicleta prin parc. Autoritățile nu au stat la discuție

Deși parcurile din București au fost închise pe timpul stării de urgență decretate de președintele Klaus Iohannis în România, primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, și iubita sa, au fost surprinși în prima zi de Paște plimbându-se cu bicicleta în parcul IOR din Capitală. Vezi ce amendă usturătoare a luat edilul.

Surprinși la o plimbare cu bicicleta prin parc în prima zi de Paște, în contextul în care autoritățile au solicitat cetățenilor să stea în case, Robert Negoiţă şi iubita lui au fost sancţionaţi cu câte 10.000 de lei pentru încălcarea ordonanţelor militare.

Momentul a fost surprins și filmat de o bucureșteancă și făcut public pe rețelele sociale. Aceasta a povestit, într-o postare făcută pe Facebook, că edilul era îmbrăcat în pantaloini scurți și avea un coș de picnic.

În replică, primarul Sectorului 3 a susținut că plimbarea din parc alături de iubita sa s-a datorat verificării mentenanței parcului.

„În administrația locală, nu ai niciodată liber. Dimpotrivă, trebuie să te folosești de fiecare «fereastră» pentru a rezolva și chestiuni pentru care nu ai avut timp. Azi am dat o tură completă în Parcul IOR, fiindcă nu reușisem de ceva timp să fac asta. Am constatat, din păcate, că deși există personal alocat pentru mentenanța parcului, chiar și în această perioadă, sunt elemente ce trebuie rezolvate rapid. De la reparații la mobilierul stradal și până la refacerea spațiilor verzi și a anumitor zone. Mâine, am convocat o ședință cu cei ce se ocupă de mentenanța Parcului IOR și le voi trasa câteva sarcini clare. Desigur, vă țin la curent.

PS: Pentru cei care confundă niște sacoșe cu pâine uscată cu un fel de coșulețe pentru picnic: da, am avut cu mine niște pâine uscată pe care am luat-o tocmai pentru a hrăni păsările din parcul nostru“, a scris Robert Negoiță pe Fcebook.