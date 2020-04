Explicația de tot râsul dată de Robert Negoiță după ce a fost prins că s-a plimbat cu bicicleta prin parcul închis. Cine îl însoțea pe primarul sectorului 3

Ieri a fost prima zi de Paști, cald, soare, tentant pentru toată lumea să iasă afară, măcar la o plimbare prin parc dacă nu altceva. Dar, fiind încă sub auspiciile stării de urgență acest lucru nu s-a putut pentru omul de rând, cât despre autorități…

Autoritățile, fie ele locale, fie centrale, în toată această perioadă ne-au bombardat cu mesaje să stăm acasă, să avem grijă să nu fim expuși pentru a nu ne infecta cu noul coronavirus. Se pare însă că unii edili fac exact invers decât ne sfătuiesc pe noi. Așa s=a întâmplat și în cazul primarului sectorului 3 al capitalei, Robert Negoiță, care a fost surprins ieri, 19 aprilie, în plină stare de urgență, plimbându-se cu bicicleta prin parcul IOR, cu toate că parcurile din București au fost închise pe timpul stării de urgență. Explicația acestuia a fost una de tot râsul, în contextul în care, multă lume și-ar fi dorit să iasă la o mică plimbare prin parc, dar, datorită actualei situații, au preferat să stea în casă.

”În administrația locală, nu ai niciodată liber. Dimpotrivă, trebuie să te folosești de fiecare “fereastră” pentru a rezolva și chestiuni pentru care nu ai avut timp. Azi am dat o tură completă în Parcul IOR, fiindcă nu reușisem de ceva timp să fac asta. Am constatat, din păcate, că deși există personal alocat pentru mentenanța parcului, chiar și în această perioadă, sunt elemente ce trebuie rezolvate rapid. De la reparații la mobilierul stradal și până la refacerea spațiilor verzi și a anumitor zone. Mâine, am convocat o ședință cu cei ce se ocupă de mentenanța Parcului IOR și le voi trasa câteva sarcini clare. Desigur, vă țin la curent.



PS: Pentru cei care confundă niște sacoșe cu pâine uscată cu un fel de coșulețe pentru picnic: da, am avut cu mine niște pâine uscată pe care am luat-o tocmai pentru a hrăni păsările din parcul nostru.”, a scris primarul sectorului 3 pe facebook.