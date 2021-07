Ce afacere și-a deschis Victor Slav. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu vrea să dea lovitura

Victor Slav a părăsit de o bună perioadă micile ecrane, iar acum s-a făcut om de afaceri. Cum vrea acesta să dea lovitura? Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a plecat cu multă speranță la drum.

Victor Slav a devenit cunoscut în România ca model, dar de notorietate s-a bucurat după ce a apărut la rubrica meteo. Fostul prezentator de televiziune a povestit de curând într-o emisiune că a devenit antreprenor.

Bărbatul nu mai apare acum pe micile ecrane în niciun proiect și este din ce în ce mai discret cu viața sa intimă, dar totuși a ținut să le ofere fanilor câteva vești despre el. Concret, fostul soț al Biancăi Drăgușanu o duce bine atât din punct de vedere financiar, cât și amoros.

Fostul moderator și-a deschis recent un restaurant și a mărturisit că asta îi ocupă timpul de dimineață până seara pentru că trebuie să se asigure personal că totul este în regulă: „Nu prea pot să îmi fac planuri pentru că sunt înțepenit în business-ul meu de dimineață până seara. Îmi place ce fac, este un domeniu încercat în ultima perioadă, să sperăm că o să scăpăm.”

Întrebat cum stă cu dragostea, Victor Slav a dat de înțeles că nu are de ce să se plângă la acest capitol pentru că este fericit: „Doamne ajută. Cum stau eu, Doamne ajută pentru toată lumea.

Dragostea este necesară în viața noastră, fără dragoste nu se poate face nimic, așa că o regăsim peste tot. Alături de copii, alături de persoana iubită, în noi, dragostea de sine este foarte importantă”, a mai mărturisit Victor, scrie protv.ro.

”Sunt într-o nouă relație de un an și patru luni. Perioada asta de pandemie ni s-a părut ciudată, ne-am adaptat însă. Se pare că din primăvară lucrurile vor începe să se așeze pe un făgaș normal. Nu sunt genul de persoană care să își etaleze totul pe tavă. Se știe că am avut două mari relații (n.r. – cu Anda Adam și cu Bianca), pentru că au fost persoane publice și nu am putut evita. Dar am și eu 40 de ani, am avut, am avut relații. Fiica mea face foarte bine, grădinițele sunt închise acum, dar face foarte multe alte cursuri, anumite clase de muzică, dans, engleză, dezvoltare personală. Atunci când stă la mine, activitățile sunt legate de joacă. Trebuie să ne jucăm non-stop, iar tati se pune la mintea ei”