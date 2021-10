Ce afacere și-a deschis Laurette, în pandemie. A făcut credit de 80.000 de euro

Mulatra Laurette a intrat într-un con de umbră, de când cu scandalul sexual în care a fost implicată. Vedeta nu și-a luat vacanță de la aparițiile TV, ci își ocupă timpul cu altceva. Bruneta a devenit femeie de afaceri și speră să dea lovitura cu ideea sa.

Laurette mizează totul pe noua sa afacere, care speră să-i aducă profit uriaș. Vedeta TV avea nevoie de 80.000 de euro pentru a-și pune afacerea pe picioare, așa că a făcut rost de bani. A făcut credit la bancă, în valoare de 80.000 de euro. Mulatrei nu îi este rușine să muncească, așa că lucrează cot la cot cu angajații ei.

De puțin timp, Laurette și-a deschis un salon de masaj, în plin val patru al pandemiei de coronavirus. Bruneta a avut mare curaj în momentul în care s-a axat pe această afacere, deoarece știm cu toții ce restricții sunt impuse de autorități odată ce numărul de noi cazuri de Covid a explodat. Deși salonul de masaj riscă să fie închis, ca mai toate magazinele și restaurantele, dacă rata de infectare continuă să crească, Laurette merge înainte cu visul ei.

De aproape două săptămâni, salonul de masaj al vedetei funcționează. Pentru a-l putea decora și utila după bunul plac, Laurette a apelat la ajutorul băncilor, de unde a luat 80.000 de euro.

„Am avut afacerea asta în plan de foarte mult timp , doar că nu am avut banii necesari pentru a-l pune pe picioare. E vorba de aproape 80.000 de euro, și nu am avut banii necesari. A trebuit să fac o linie de credit pentru a-mi putea realiza acest vis.”, a declarat mulatra pentru Cancan .

Deși este șefă, Laurette pune osul la treabă, la fel ca angajații ei. Bruneta cu forme apetisante spune că nu are de ce să-i fie rușine să muncească, deoarece este un job foarte frumos. Nu este vorba despre masaj erotic, ci de unul terapeutic, după cum mărturisește chiar vedeta.

Nu are de ce să-mi fie rușine pentru că este o muncă foarte frumoasă! Vorbim despre masaj terapeutic, oamenii vin acolo să se relaxeze, să se detașeze și să scape de anumite probleme medicale.”, a mai spus Laurette.

„Nu vreau să fiu doar șef! Chiar dacă muncesc, muncesc doar pentru mine și de ce să stau atât timp cât am terminat o școală în domeniu?!

Ideea unui salon de masaj i-a venit vedetei în momentul în care a avut ceva probleme la coloana vertebrală. Mergând destul de des la masaj terapeutic, Laurette și-a dat seama că este o afacere bănoasă.

„Am avut ceva probleme cu coloana vertebrală și mergeam cam de două ori pe săptămână la masaj terapeutic și de acolo mi-a venit ideea pentru că am văzut că este o cerere foarte mare. Am avut o problemă la partea lombară și cervicală, eram aproape de operație, dar am reușit să mă pun pe picioare prin astfel de tratamente.”, a declarat vedeta.