Ce afacere a încercat să își deschidă Stela Halichidis, managerul demis de la spitalul din Contanța

Pe 1 octombrie un nou incendiu avea loc la Constanța, tot la o secție ATI a spitalului din localitate. În urma acestuia șapte pacienți internați cu covid decedau, iar managerul spitalului, Stela Halichidis era demisă ca și consecință. Dar, conform unor surse, se pare că nu este prima dată când Stela Halichidis a avut probleme cu autoritățile, de data asta fiind vorba de un litigiu imobiliar.

Conform presei locale, fostul manager de la spitalul constănțean, Stela Halichidis, ar fi avut probleme cu autoritățile locale, cu care astăzi se află încă în proces. Cadru universitar la acel moment, Stela Halichidis decide ca împreună cu soțul său să se implice în câteva afaceri imobiliare în Constanța.

Așa se face că, prin firma deținută de soț, depune un proiect imobiliar pentru consturcția unei locații, mai exact o consturcție de tip hostel pe strada Ion Lahovari din Constanța. Deși în primă fază i se dă acceptul, locuotirii din zonă decid să contracareze proiectul motivând că nu există niciu spațiu verde în proiectul arhitectural depus de Stela Halichidis.

Autoritatea locală, deși elibera certificatul de urbanism în 2016, ulterior ia decizia de a-l suspenda, după ce s-au depus reclamațiile locuitorilor din zona străzii unde se dorea construirea locației. Între timp, fostul manager din Constanța și soțul acesteia, au reușit construirea hostelului, dar în 2018 autoritățile locale, așa cum spuneam, decid anularea licenței de construcție. ca urmare a acestei decizii Stela Halichidis depune plângere la tribunalul din localitate, și conform surselor, se judecă și astăzi pe această temă.

Bilanțul tragediei de la spitalul unde aceasta a fost manager, este de șapte persoane decedate. Ca urmare a acestui lucru, ministrul interimar de la sănătate lua decizia de demitere a managerului Stela Halichidis, decizia fiind anunțată și de municipaliteatea orașului Constanța. Ulterior demiterii Stela Halichidis a dat o declarație în presa locală, în care spune că regretă decizia de a renunța la o carieră universitară pentru funcția de manager al spitalului.

„Eu nu mă simt bine, nu știu nimic. Nu sunt la spital în momentul asta, nu știu ce s-a întâmplat. Este ancheta în desfășurare și vedem apoi ce e de facut. Mi-am sacrificat cariera universitară, mi-am sacrificat-o pentru cea managerială.

Aștept rezultatele anchetei. Eu consider că am făcut totul. Eu când va trebui să prezint documente, le voi prezenta. Toate au fost verificate. Am făcut tot ce a depins de mine. Cred că nu am greșit cu nimic. O să le spun pe toate cum au fost, exact cum au fost”, a declarat Stela Halichidis, managerul demis.