Spitalul militar modular de la Constanța a fost redeschis de urgență pentru a prelua pacienți evacuați în urma incendiului de astăzi

În cursul zilei de vineri, Ministrul Apărării Naționale a redeschis, în regim de urgență, Sistemul Medical Modular de Izolare și Tratament din Constanța. Instituția va prelua pacienții evacuați în urma incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din localitate.

Spitalul militar din Constanța a fost instalat anul trecut pe stadionul din municipiu, iar în cursul zilei de astăzi a fost redeschis. Activitatea este în plină dinamică, potrivit Ministerului Apărării Naționale. De asemenea, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Viorel Teliceanu, a declarat că la Constanța au fost 7 morți, nu 9, cum s-a comunicat inițial.

Totodată, Lucian Bode, Ministrul de Interne, a declarat astăzi că la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța s-au efectuat, în luna februarie a acestui an, două controale. În urma acestora, s-au depistat anumite nereguli și s-au aplicat sancțiuni.

„La ora 9:48 am fost sesizaţi prin 112, la 9:53 am activat planul roşu, la 9:56 pompierii au ajuns la faţa locului. Cu toate că eram la o distanţă de aproximativ 3,5 km, în mai puţin de opt minute am ajuns la faţa locului. Incendiul a fost localizat şi în mai puţin de o oră a fost lichidat. Am intervenit cu forţe IGSU din Constanţa – peste 140, respectiv cu mijloace din Constanţa – 61 la număr, la care s-au adăugat forţe şi mijloace de intervenţie din Călăraşi, Galaţi şi Ialomiţa”, a dclarat, vineri, ministrul Lucian Bode.