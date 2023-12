Ce a uimit-o pe Brigitte Pastramă în Dubai. Momentul de la un restaurant care a lăsat-o fără cuvinte

Au trecut peste cinci luni de zile de când bruneta s-a mutat în Emiratele Arabe Unite. Acum, la revenirea în țară, a făcut noi dezvăluiri despre zona în care locuiește. Află în rândurile de mai jos ce a uimit-o pe Brigitte Pastramă în Dubai. Iată momentul de la un restaurant care a lăsat-o fără cuvinte! FOTO

Brigitte Pastramă a avut toate planurile făcute! În urmă cu mai bine de cinci luni de zile, și-a cumpărat o locuință în care stă – nu singură, ci împreună cu familia – în Dubai. Bruneta a îmbrățișat un nou stil de viață, deși s-a lovit de numeroase provocări, după cum chiar ea a mărturisit în cea mai recentă intervenție pentru presa românească.

Brigitte Pastramă și-a cumpărat casa în luna noiembrie, însă formalitățile au durat foarte mult timp, astfel încât în momentul de față încă așteaptă să îi fie înmânate cheile. Potrivit declarațiilor sale, ar fi trebuit să le primească chiar la începutul lunii curente, însă proprietarul nu a răspuns la telefon, ceea ce a determinat-o să meargă personal să le ridice.

A plănuit de mult timp să dețină o locuință în orașul Dubai, astfel încât se bucură la maximum de concretizarea planurilor sale. Bruneta a mărturisit că iubește Emiratele Arabe Unite, din toate punctele de vedere. Inclusiv pentru regulile stricte pe care locuitorii trebuie să le respecte. În acest fel, vedeta poate fi sigură că nimic rău nu i se va întâmpla fiicei sale, Sara.

„Eu nu am făcut neapărat o investiție imobiliară. Am făcut acest lucru ca un sacrificiu, pot spune, pentru că îmi doresc ca fetița mea să studieze într-o țară safe, unde nu are acces la droguri și la alcool. Nu se găsește alcool în magazine”, a declarat Brigitte Pastramă, într-o intervenție pentru Viva.