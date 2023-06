Brigitte Pastramă și-a găsit soțul mort, în pat: „Șocul vieții mele”. Cum a rămas văduvă fosta soție a lui Ilie Nastase, la doar 26 de ani

Afacerista Brigitte Pastramă a trăit șocul vieții atunci când și-a găsit soțul mort în patul în care dormeau amândoi. Acest necaz apasă pe umerii brunetei de când avea doar 26 de ani și i-a lăsat sechele care o urmăresc până în prezent.

Puțină lume știe că doamna Pastramă ascunde de ani de zile o dramă de neimaginat. Când simțea că în sfârșit atinge apogeul fericirii și că, toată munca agonisită până atunci, începe să dea roade, într-o singură noapte totul s-a spulberat.

Conform impact.ro, frumoasa brunetă și-a găsit soțul mort, în patul matrimonial, cu doar cinci zile îniante de Crăciun. Brigitte Patramă a simțit că îi fuge pământul de sub picioare, dar a trebuit să se redreseze, căci avea de crescut singură un copil, care avea mai mare nevoie de mama lui.

Robi s-a oprit și eu am început să vorbesc cu el, dar nu înțelegeam de ce nu reacționează, că el a murit cu ochii deschiși. Apoi am văzut, corpul lui era pătat, avea niște pete de la sânge, cum se lăsase sângele, a făcut infarct.

,,Tavi a făcut infarct. Avea 38 de ani când a murit, cu 5 zile înainte de Crăciun. Pur și simplu am vorbit cu el, m-am dus să-i dau de mâncare fiului meu, care mai avea o lună până să facă doi ani. Când am venit l-am găsit cu ochii deschiși, se uita pe tavan.

Fiind una dintre cele mai controversate vedete din România, Brigitte Pastramă a avut o viață amoroasă destul de tumultoasă. Afacerista știe ce înseamnă modestia, dar și luxul și opulență, căci, încă din tinerețe, primul ei soț i-a oferit o viață demnă de o prințesă.

Primul ei partener de viață a fost și ultimul bărbat care a ținut-o în puf pe brunetă, dar care, parcă știind că o va părăsi prea repede, a învățat-o să fie o femeie independentă.

„Eu am depins de el, eu am fost soția lui, am fost foarte răsfățată. El a fost ultimul bărbat din viața mea care m-a răsfățat. Eu, din momentul acela, am învățat să fac bani singură. Am rămas văduvă la nici 26 de ani și nu știam nimic despre viața asta’, a mai adăugat vedeta.