Ce a spus Sofia Vicoveanca după moartea lui Benone Sinulescu. Îți vor da lacrimile

Sofia Vicoveanca a venit cu prima reacție după decesul lui Benone Sinulescu. Celebra interpretă de muzică populară a reușit să emoționeze pe toată lumea cu mesajul acesteia.

Sofia Vicoveanca și Benone Sinulescu au fost parteneri de scenă, dar întâi de toate prieteni buni. Cei doi au avut o relație apropiată și specială și și-au fost alături reciproc în momente mai puțin bune. Interpreta de muzică populară a rămas acum cu amintirile, după ce soția cântărețului a confirmat vestea tragică ieri.

Solista a făcut primele declarații despre moartea lui Sinulescu. Aceasta nu și-a putut ține lacrimile în frâu povestind despre prietenul ei bun care a părăsit ieri această lume. Sofia Vicoveanca a mărturisit că în aceste momente se află la țară, iar de când a auzit de teribila veste nu-și mai găsește locul și nu își revine din șoc.

Interpreta a subliniat că Benone Sinulescu era o persoană plină de viață care pe toată durata carierei a sprijinit tinerii și a fost de ajutor tuturor persoanelor care au apelat la el.

”De la Benone am primit multe cântece, care aveau iz de Moldova, vorbesc de vremuri. Mi-a zis că eu pot să le scot la capăt, să le fac în felul meu. Nu-mi găsesc vorbele, îmi cer iertare, așa ceva, este o… Nu pot să cred”, a spus Sofia Vicoveanca la Acces Direct.

Artista a confirmat faptul că știa că partenerul ei de scenă nu se simțea tocmai bine în ultima perioadă, dar nu s-a gândit nicio clipă că nu o să-și revină așa cum a mai făcut-o de multe ori.

Vedeta a crezut până în ultima clipă că solistul de muzică populară se va face bine. Fanii acestuia au rămas fără reacție în fața evenimentului trist, iar muzica populară românească a mai pierdut astfel un cântăreț de renume.

”El rămâne un exemplu, un reper. Știindu-l bolnav, l-am sunat de ziua lui și nu mi-a răspuns. Nu mai… Eu țin legătura, fiind singură, de atâția ani, mai stau pe lângă televizor și mă interesează. Știam că e bine, bolnav, dar a fost îngrijit deosebit de bine.

Am râs, am povestit, nici nu am bănuit ca la câteva zile distanță să aud așa ceva. Acum nu știu, Domnul hotărăște, el știe când venim și când plecăm. Eu cred în acest lucru și nu îmi mai fac niciun fel de plan”, a mai spus Sofia Vicoveanca.