Ce putea să spună Benone Sinulescu despre moarte. Declarația tulburătoare de acum un an

Vestea că Benone Sinulescu a murit a fost șocantă pentru familia și apropiații acestuia, dar și pentru fani.

Se știa că interpretul are problemele de săntătate, însă toți sperau că se va urca din nou pe scenă.

Cântărețul era cunoscut pentru veselia și plăcerea cu care își făcea meseria.

În urmă cu un an, interpretul făcea mărturisiri despre moarte, în contextul pandemiei. El a mărturisit că îi era frică de covid-19, motiv pentru care s-a retras într-un sat din județul Arad.

Un hectar și jumătate, cam așa. Am făcut multe lucruri, am tot felul de răsaduri. Aștept să treacă timpul, mai departe de pădurea din Bârzava nu ieșim…”, spunea Benone Sinulescu.

Am ce face în timpul liber, nu mă plâng. Cu sănătatea stau bine… Fac agricultură de plăcere, am o grădină mare, până în pădure…

El a mai spus că nu are ce să regrete și că dacă ar mur, ar fi foarte fericit.

„Știți, am fost singur la părinți. Am crescut singur. Fratele meu a murit de mic. Eu am zis că nu mă dau la o parte nici de-al dracului!

Chiar mă amuză că am văzut pe niște burtiere la televizor că am murit de vreo șase ori. Oamenii ăștia sunt atât de tâmpiți.