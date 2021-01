Ce a spus Simona Halep despre discuțiile cu bărbați pe internet. Nimeni nu se aștepta la un asemenea răspuns

În general, Simona Halep este discretă cu viața personală, însă, într-un interviu pentru Aleph News, a oferit detalii picante din această sferă. Jucătoarea de tenis a făcut dezvăluiri despre numărul de cereri în căsătorie primite și despre părerea sa vizavi de bărbații care ”agață” pe Internet.

În mintea Simonei Halep. Sportiva a vorbit despre discuțiile cu bărbați pe Internet, cererile în căsătorie primite și relația cu fanii

Întrebată cum a interacționat cu bărbații înaintea relației actuale, Simona Halep a făcut următoarele afirmații: „Nu am primit cereri în căsătorie, poate una dacă îmi aduc bine aminte! Dar nu am fost atât de deschisă în sensul acesta ca să am conversații cu bărbați pe internet sau ceva de genul. Dar am fost o persoană deschisă atunci când am ieșit în public. Sunt foarte sociabilă și atunci când mă simt bine cu cineva este foarte ok”.

Campioana de la Wimbledon a vorbit și despre modul în care gestionează relația cu fanii: „Uneori e greu, pentru că ai niște responsabilități, trebuie tot timpul să fii deschisă cu anumite persoane pe care nici măcar nu le cunoști, dar sper eu că nu am făcut nimic greșit. Câteodată depinde și de starea mea. Sunt supărată că nu mi-a ieșit ceva într-un meci și nu pot să gestionez tot timpul emoțiile încât să nu deranjez”.

Nu ar sacrifica familia pentru tenis

În prezent, Halep trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Toni Iuruc, un afacerist din Constanța. Cei doi au început o relație de iubire în urmă cu aproximativ doi ani. Sportiva de 29 de ani se simte pregătită să își întemeieze o familie alături de machidon. Cu toate acestea, refuză să se gândească la o căsătorie în viitorul apropiat.

„Mi-a spus domnul Ţiriac: „Ai o responsabilitate acum, nu mai eşti a ta, eşti a ţării”…Sunt mult mai relaxată, mult mai sociabilă în viaţa de zi cu zi. Am un iubit, o relație normală, mă simt bine. Dar aș vrea să păstrez pentru intimitatea mea acest lucru. Sunt a României pe tenis. Iubirea și tenisul se pot completa și cred că le poți avea pe amândouă, dar cred că viața personală este cea mai importantă. Am un iubit și nu as sacrifica familia pentru tenis”, spunea constănțeanca la TVR1, în 2019.