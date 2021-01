Ce a pățit Simona Halep după ce s-a îndrăgostit de Toni Iuruc. Sportiva rupe tăcerea: ”Sunt emoții negative”

Simona Halep se pregătește de turneul de la Australian Open. Cu această ocazie, sportiva a vorbit despre emoțiile cu care se confruntă la fiecare dintre meciurile sale, făcând o paralelă cu dragostea.

Simona Halep a făcut mărturisiri cu privire la senzațiile pe care le experimentează în anumite momente ale partidelor de tenis, aducând în discuție și iubirea.

Da, mi-au tremurat mâinile pe rachetă. Și mâinile, dar și picioarele. Ți se pare că nu mai poți să alergi, că nu mai ai coordonare. Te simți grea, ți se pare că nu mai ai viteză. Nu am scăpat de emoții negative și nu cred că voi scăpa vreodată”, a povestit jucătoarea de tenis, potrivit Playsport.

Constănțeanca a vorbit și despre progresele pe care le-a înregistrat din momentul în care a început colaborarea cu celebrul psiholog Alexis Castorri.

„Consider că fac parte din noi și trebuie să le acceptăm așa cum sunt. Am lucrat și lucrez în continuare cu o doamnă psiholog, care nu e din România. Ea m-a învățat să accept această latură și să nu-mi doresc să fiu altfel.

Când descoperi și partea mai puțin bună a ta și poți s-o accepți, consider că poți să faci un pas înainte în ce poți să faci mai bine pe teren. Emoțiile pozitive îmi dau adrenalină, îmi dau un boost de energie ca să merg și să dau tot ce am mai bun din mine”, a spus ea într-un interviu pentru Aleph News.