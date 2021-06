Ce a spus Raluca Dumitru după ce a ajuns în țară. Mesaj halucinant la adresa Elenei Marin de la Survivor România

Raluca Dumitru a părăsit emisiunea Survivor România 2021, iar de acum se va bucura în continuare de viața sa normală. Ce a spus fosta prezentatoare de la Antena Stars după ce a ajuns în țară? I-a transmis un mesaj halucinant Elenei Marin.

Raluca Dumitru a revenit acasă după o perioadă neașteptată petrecută la Survivor România 2021. Până și prietenii acesteia au susținut că vedeta a stat mai mult decât ar fi crezut în competiție și se mândresc de ea pentru această reușită.

Cea din urmă a ajuns în România și a făcut primele dezvăluiri despre cele întâmpinate în show-ul din Republica Dominicană. Desigur că a fost întâmpinată extrem de bine de familie și prieteni încă de la aeroport. Aceasta s-a trezit cu strigăte din partea celor dragi precum: „Forța Faimoșii” și „Forța Raluca”.

De asemenea, fosta Faimoasă a fost întâmpinată cu flori, dulciuri și multe lacrimi. Amintim că femeia a părăsit proiectul de la Kanal D la nominalizarea Elenei Marin, favorita publicului din ediția de duminică.

Raluca a declarat că a avut foarte multe de învățat și se bucură că a acceptat să facă parte din concursul care cu siguranță i-a schimbat viața. De asemenea, a mai subliniat că a avut parte de o experiență pe care nu o va uita niciodată: ‘‘Ma gandeam ca o sa fie greu, dar cand am ajuns acolo a fost foarte greu.

Mi-a fost foarte foame. Ma culcam prima pentru ca stiam ca daca o sa dorm prima o sa uit de foame si o trec mai repede peste asta. Imi era frica la inceput sa dorm afara si dupa o saptamana am ajuns sa dorm foarte bine.

Cand am iesit din competitie nu am putut sa dorm, cred ca imi lipsea aerul si natura de afara si focul pe care il faceam inainte sa dormim. A fost totul foarte ok. Ma bucur ca i-am cunoscut pe toti din competitie.”

”Credeam că Elena mă va ajuta cumva sa ma integrez mai repede, dar m-am apropiat de persoane de care nu ma asteptam.(…) Au existat niste discutii intre noi. Ea a inceut aceste discuții, ducandu-se la Zanni. Mi-a placut și nu ma asteptam ca el sa vina la mine si sa-mi spuna tot ce a spus Elena. Noi doua am stat pe plaja si am vorbit si am ras pentru ca avem prieteni in comun. Eu nu am fost prietena cu Elena, am fost doar colege, dar ma asteptam ca atunci cand cunosti cat de cat pe cineva… eu daca eram in competitie si venea cineva cunoscut l-as fi ajutat sa se integreze mai usor, ceea ce nu am vazut la Elena”

Raluca Dumitru