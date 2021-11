Ce a spus Nicolae Ciucă după ce a fost desemnat Premier. Prima reacție după ce s-a format alianța

Nicolae Ciucă a fost desemnat premier de către Klaus Iohannis, de această dată pentru a conduce un guvern PNL-PSD-UDMR. El a spus că speră ca joi să obțină votul Parlamentului.

Klaus Iohannis a făcut un anunț scurt, avându-l alături la Cotroceni pe Nicolae Ciucă și susținând că a constatat ”o majoritate solidă” PNL-PSD-UDMR și minorități.

De precizat este că noua desemnare a lui Ciucă vine la capătul crizei politice care s-a declanșat pe data de 1 septembrie de revocarea de către Florin Cîțu a ministrului USR Stelian Ion, fapt ce a dus la demiterea Guvernului Cîțu.

Nicolae Ciucă a declarat astăzi, după desemnat premier de către Klaus Iohannis.

De precizat este că azi preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciucă să formeze un nou guvern, în urma consultărilor cu partidele şi formaţiunile parlamentare, ce au avut loc la Palatul Cotroceni. PNL, PSD, UDMR și reprezentanții minorităților au mers împreună la consultări, după ce ieri au finalizat discuţiile în ce privește formarea noului guvern. USR a refuzat să se mai prezinte la discuții.

Și Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă la Cotroceni alături de Nicolae Ciucă:

”S-a încheiat sesiunea de consultări pe care am convocat-o cu partidele parlamentare. Am constatat că în Parlament s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților.

Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și am avut o discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință, îl desemnez pe Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și pentru a se prezenta în fața Parlamentului pentru votul de încredere.”