Mandatul lui Nicolae Ciucă a fost depus. Ce urmează să se întâmple acum VIDEO

Premierul desemnat Nicolae Ciucă ar fi fost presionat de către liderii PNL să-și depună mandatul. Ce se va discuta la ședința de marți, 2 noiembrie, a Biroului Politic Național. Ce a declarat Nicolae Ciucă, acum puțin timp.

Premierul desemnat Nicolae Ciucă și-a depus mandatul, la insistențele Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Marți, 2 noiembrie, va avea loc ședința Biroului Politic Național pentru a propune flexibilizarea mandatului, precum și începerea negocierilor cu alte partide din parlament pentru a forma o majoritate.

„Așa cum am afirmat încă de săptămâna trecută, am pornit în toate demersurile de la realitate. Realitatea matematică e cea pe care o cunoaștem cu toții. Am încercat să cristalizez o soluție politică pentru un guvern minoritar în parlament. (…) BEX a decis retragerea mandatului și îmi voi depune mandatul.

Este o decizie pe care nu o ia PNL, urmează negocierile la nivelul președintelui României. Dumnealui va lua decizia nominalizării. Realitatea e cea care a determinat ca în această seară să se convoace BEX și să de decidă depunerea mandatului.

Flexibilizarea mandatului însemna un alt mandat. La nivelul BEX s-a luat decizia ca eu să îmi depun mandatul și să se treacă la flexibilizarea negocierilor pentru cel care va fi desemnat premier.”, a declarat premierul desemnat Nicolae Ciucă.