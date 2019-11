Ce a spus Mircea Badea, despre noul Guvern. 3 lucruri care se vor întâmpla, după ce a fost învestit Guvernul Orban

Guvernul Orban a fost învestit, luni, de plenul reunit al Parlamentului, cu 240 de voturi ”pentru”. Ce a spus Mircea Badea despre noul care a venit peste noi? Prezentatorul de televiziune a subliniat 3 viitoare realizări ale noii conduceri.

Ce a spus Mircea Badea despre noul Guvern?

Guvernul propus de premierul desemnat Ludovic Orban a fost învestit, luni, 4 noiembrie, de plenul reunit al Parlamentului. Senatorul Silvia Dinică a anunțat că din totalul de 465 de parlamentari, s-au înregistrat 240 de voturi.

„Parlamentul acordă votul de încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, minimum 233 voturi pentru. Ca urmare a faptului că 240 au votat pentru acordarea încrederii Guvernului, se constată că este în întrunită majoritatea pentru ca Parlamentul să acorde încredere programului de guvernare şi listei Guvernului Orban”, a precizat oficialul.

La rândul său, Orban a mulțumit parlamentarilor. ”Vă mulțumesc și aveți încredere în noi”, a declarat premierul desemnat. Guvernul Orban va avea, marți, 5 noiembrie, a doua reuniune a Cabinetului, în care ar putea aproba o ordonanță de urgență pentru comasarea numărului de ministere. Președintele Iohannis va participa la preluarea mandatului unor miniștri.

3 lucruri care se vor întâmpla, după ce a fost învestit Guvernul Orban

Despre noul în care plutim a scris și Mircea Badea, pe Facebook. Realizatorul de televiziune a susținut că se vor întâmpla trei ”chestii foarte bune” după ce a fost învestit Guvernul Orban.

„Trei chestii foarte bune se vor intampla imediat:

1. Nu va mai fi isteria cretinoida cu votul din afara.

2. Va disparea tema , aparuta brusc si obsesiv in ultimul an, cu autostrazile(ma refer la cacaturile cu #sieu)

3. Putzoii nespalati care agitau carpe jegoase prin Piata Victoriei vor mai sta in gaura de cur din care au iesit”, a scris Mircea Badea.