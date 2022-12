Ce a spus Meghan Markle despre tatăl său în documentarul Netflix. Reacția rapidă a bărbatului

Nu doar monarhia britanică este vizată de dezvăluirile și acuzațiile făcute de ducii de Sussex în primele episoade ale seriei despre viața lor, ci și familia actriței. Ce a spus Meghan Markle despre tatăl său în documentarul Netflix. Reacția lui Thomas, care se recuperează după accidentul vascular suferit la începutul anului, nu a întârziat să apară.

Primele trei episoade ale documentarului Neflix fac furori în întreaga lume. Pentru Familia Regală, producția este doar o nouă trădare din partea Prințului Harry. De data asta, însă, și rudele lui Meghan Markle – mai exact, tatăl și sora vitregă – au fost luate în vizor.

În fața camerelor de filmat, actrița a susținut că nu a avut niciodată o relație apropiată cu Samantha, acuzând-o pe sora sa vitregă că a mințit în legătura cu acest aspect.

Ducesa de Sussex susține că cele două nu se mai văzuseră de mai bine de zece ani.

Meghan Markle a vorbit și despre tatăl ei, de care s-a distanțat din ce în ce mai mult pe măsură de nunta ei cu Prințul Harry se apropia. Ea dezvăluit că a fost îndemnată de echipa de comunicare de la Buckingham să îl contacteze pe Thomas pentru a-l întreba dacă este adevărat că pimește bani de la presă pentru poze și informații despre ea.

Markle a mai spus că nu a crezut că mesajul trimis de pe telefonul tatălui ei, în care o anunța că nu va participa la nuntă, a fost scris de Thomas. Acesta avea următorul text:

„Operația a decurs bine. Atacul de cord a făcut ceva pagube. Au intrat și m-au reparat, au pus și niște garnituri. Doctorul nu m-a lăsat să zbor, așa că, bineînțeles, îmi pare rău, dar pot. Am ajuns să te iubesc și să-ți doresc tot ce e mai bun.”

La rândul său, Harry a punctat că este perfect conștient că relația cu el a costat-o pe soția sa relația cu tatăl ei: „Desigur, este incredibil de trist ce s-a întâmplat. A avut un tată înainte de asta și acum nu mai are”.

Reacția lui Thomas Markle nu a întârziat să apară. Tatăl lui Meghan Markle a declarat că a scris fiecare cuvânt din acel mesaj.

„Am scris fiecare cuvânt pe care l-am trimis de pe acel telefon, care se află încă în posesia mea”, a declarat Thomas Markle pentru publicația „Mail on Sunday”. „Faptul că a afirmat că telefonul meu a fost compromis este, pur și simplu, fals. Am scris acest text în timp ce zăceam pe un pat de spital, după ce am avut două atacuri de cord și mi s-au pus stenturi”.

„Harry și Meghan fac acum tot ceea ce mi-au spus să nu fac. Mi-au spus să nu vorbesc niciodată. Cred că ceea ce fac ei acum este mult mai rău decât orice am făcut eu vreodată”, a declarat tatăl lui Meghan.