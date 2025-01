Aurora boreală a fost vizibilă din România. Unde s-a putut observa fenomenul spectaculos care a colorat cerul în roz

Un fenomen rar și fascinant i-a încântat pe români în seara de miercuri, când aurora boreală a devenit vizibilă în mai multe zone ale țării. Cerul s-a transformat într-un spectacol de culori, iar nuanțele de roz și roșu au captivat privirile celor care au avut norocul să asiste la acest eveniment natural excepțional. Internetul a fost rapid inundat de imagini și clipuri video cu dansul hipnotizant al luminilor, care a durat câteva ore.

Unde s-a văzut aurora boreală în România

Aurora boreală s-a văzut cel mai bine în partea de nord a țării, în zone precum Maramureș, dar fenomenul a fost observat și în regiunile centrale și sudice. În Maramureș, Eduard Mociran, un pasionat de fenomene astronomice, a descris experiența: „Am văzut o tentă roșiatică pe cer. În jur de ora 7:30 seara a fost o izbucnire, când lumina s-a văzut cu ochiul liber,” a spus el, potrivit Știrilor Pro TV.

Acest eveniment rar a fost amplu discutat pe rețelele sociale, iar specialiștii sugerează că nu va fi ultima oară când românii vor avea ocazia să vadă aurora boreală în 2025. Astronomul Adrian Șonka explică: „Maximul solar, care apare o dată la 11 ani, determină o activitate geomagnetică intensă. Anul acesta, ne putem aștepta să vedem mai frecvent astfel de fenomene.”

NASA a anunțat încă de anul trecut că 2025 ar putea aduce recorduri în activitatea furtunilor geomagnetice, care generează aurore boreale neobișnuit de strălucitoare. Această intensitate este determinată de ciclurile solare, iar actualul ciclu se apropie de vârful său maxim, ceea ce explică vizibilitatea crescută a aurorelor boreale, chiar și în latitudini mai joase.

Ce este aurora boreală și cum se formează

Aurora boreală, cunoscută și sub denumirea de „Luminile Nordului,” este un fenomen natural spectaculos, rezultat al interacțiunii dintre particulele solare și atmosfera terestră. Acest joc de lumini, care apare frecvent în regiunile polare, poate fi vizibil uneori și în alte zone, în funcție de activitatea solară și condițiile geomagnetice.

Fenomenul își are originea în exploziile solare, care eliberează cantități uriașe de particule încărcate electric, cunoscute sub numele de vânt solar. Aceste particule călătoresc prin spațiu și intră în contact cu câmpul magnetic al Pământului. În momentul în care sunt atrase către polii magnetici, ele interacționează cu moleculele de gaz din atmosfera superioară a planetei. Această coliziune eliberează energie sub formă de lumină, rezultând culorile vibrante care caracterizează aurora boreală.

De ce are diferite culori

Culorile aurorei depind de tipul de molecule atmosferice implicate și de altitudinea la care are loc fenomenul.

Verde: Este cea mai comună culoare și apare la altitudini între 100 și 300 de kilometri, fiind formată de oxigenul atomic.

Roz și roșu: Aceste culori, mai rare, se formează la altitudini mai joase sau mai mari și sunt tot un rezultat al reacțiilor oxigenului.

Albastru și violet: Sunt cauzate de azot și apar la altitudini mai joase.

Aurora boreală observată recent în România este o dovadă a intensificării activității solare, un fenomen care va continua să fascineze în lunile următoare. Pentru cei pasionați de astronomie, 2025 se anunță a fi un an memorabil, cu multe oportunități de a observa acest spectacol natural extraordinar.