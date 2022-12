Gestul superb făcut de Kate Middleton pentru copiii lui Meghan Markle și ai prințului Harry. Ce se va întâmpla de Crăciun

În ciuda tensiunilor uriașe create de premiera primei părți a documentarului despre viața ducilor de Sussex, Prințesa de Wales pare că încă speră la o împăcare. Presa din Marea Britanie a dezvăluit ce gest superb a făcut Kate Middleton pentru copiii lui Meghan Markle și ai Prințului Harry în preajma Crăciunului.

De Crăciun, Kate Middleton face un gest extraordinar pentru copiii lui Meghan Markle și ai Prințului Harry

Mai poate spera cineva ca William și Harry să facă pace? Șansele sunt minime, susțin surse din interiorul Palatului Buckingham, acestea dezvăluind că Prințul de Wales se simte trădat de fratele său. Ducele și Ducesa de Sussex aduc noi acuzațiii Familiei Regale în cadrul primelor trei episoade ale documentarului produs de Netflix ce prezintă detalii din culisele vieții cuplului în Marea Britanie.

În timp ce adulții refuză să își mai vorbească, prinși la mijlocul acestui „scandal regal” sunt cei mici. La cei cinci verișori se gândește Kate Middleton. Se pare că soția lui William nu își dorește ca ei să fie afectați de tensiunile din familie.

Potrivit jurnaliștilor de la The Sunday Times, Kate le va trimite și în acest an cadouri de Crăciun copiilor lui Harry și Meghan – Archie și Lilibet (în vârstă de trei ani și un an). Presa britanică scrie că niciunul dintre cupluri nu își dorește să îi implice pe cei mici în conflict, așa că și Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis vor primi daruri de la unchiul și mătușa de peste Ocean.

„Prietenii nu mai cred într-o posibilă împăcare între cei doi frați”

În timp ce soția sa încă mai speră la o împăcare, Prințul William, susțin surse de la Buckingham, nu mai vrea să audă de fratele său, moștenitorul coroanei fiind dezamăgit de lipsa respect pe care Harry a avut-o față de bunica lor în timpul „Megxit”, iar documentarul lansat recent de Netflix este doar o nouă dovadă a acestei atitudini sfidătoare.

„Orice relație se construiește pe respect și încredere, mai ales când vorbim despre membrii Familiei Regale, care își trăiesc viața în lumina reflectoarelor. Prințul de Wales este o persoană care ține foarte mult la intimitate, iar ce face Harry este opusul. Prietenii nu mai cred într-o posibilă împăcare între cei doi frați.”

Pentru englezi, faptul că Harry și Meghan Markle au înregistrat în secret 15 ore de jurnale video, pe care le-au predat apoi realizatorilor documentarului, a fost o trădare „îngrozitoare” a încrederii. Filmările au început în luna martie 2020, cu aproape un an înainte de a renunța la statutul de membri ai Familiei Regale.